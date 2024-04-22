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跨國連鎖飯店 歐洲擴點

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
今年歐洲旅遊也料將維持熱度，國際連鎖飯店集團正積極擴增營業據點。（路透）
今年歐洲旅遊也料將維持熱度，國際連鎖飯店集團正積極擴增營業據點。（路透）

跨國連鎖飯店集團正積極在歐洲擴增據點，把當地獨立旅館和小品牌飯店納入旗下，在搭上旅遊需求熱潮的同時，也因應高昂的營建成本。

英國金融時報（FT）報導，假日飯店（Holiday Inn）母公司洲際酒店集團（IHG）和萬豪國際（Marriot）上周都公布，計劃把歐洲各地上百間現有旅館納入品牌旗下，以因應疫後急增的度假人潮。

洲際酒店集團設定目標，要透過與德國家族經營旅館業龍頭Novum Hospitality簽訂30年的特許經營協議，在2028年前擴增德國的旗下旅館數量一倍，達到200間以上。

萬豪國際也要透過對第三方旅館的品牌再造，並把現有建物改建為旅館，於2026年前在英國、義大利、西班牙和土耳其等地，增加100間旅館。

今年歐洲旅遊料將維持強勁，利多包括亞洲和商務旅客回流，還有巴黎奧運及預定下月開始的泰勒絲歐洲巡迴演唱會等活動。

跨國連鎖飯店業者加速擴增營業據點，正值歐洲高利率正減慢新建案的開發速度。房地產顧問公司JLL表示，去年被改建的建物數量創新高，包含由商辦大樓和現有度假村改建而成的旅館。

由於歐洲旅館新建速度放緩，許多飯店集團正設法提升市占率。

世邦魏理仕（CBRE）的調查顯示，歐洲飯店供給量2009~2023年的複合年均成長率為1.3%，今年預估將降至0.9%，遠低於赴歐遊客年增率3%的預測值。

世邦魏理仕歐洲旅館業主管哈頓表示，疫後旅遊潮已經強化歐洲小型旅館業者的信心，因為不需增加和大品牌合作的成本，就能夠提高住宿價格，但在旅遊需求於今年稍晚恢復正常水準之後，當地業者可能會「體認到自己需要大品牌的通路支持」。

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