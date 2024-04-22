運動用品商大裁員 Nike、Lululemon都有動作

隨著運動用品需求放緩，Nike和Lululemon都已宣布裁員。

Nike表示，為縮減成本，展開新一波裁員，奧勒岡州總部將在6月底裁員約740人，作為多年成本撙節計畫的一環。人力解決方案副總亞當斯在申報文件中說，這代表第二階段的人事衝擊。

Nike執行長杜納霍去年12月表示，由於管理層尋求未來三年節省最多20億美元的成本，全球人力將精簡2%。

彭博資訊引述Nike的內部備忘錄指出，該公司2月已啟動初步裁員，預料將在今年度結束前完成人事縮編。

另一方面，Lululemon遞交給華盛頓州的通知顯示，6月21日起將在當地裁汰128名人力。發言人表示，Lululemon決定關閉一家較小型的配送中心，因而縮減人力。部分員工將轉調至其他設施，例如最近在洛杉磯地區開設的配送中心。

投資人憂慮運動服飾需求可能陷入停滯，拖累今年來Nike股價下跌13%，Lululemon也重挫31%。