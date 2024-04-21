快訊

蕭美琴返國攜回自用酒爭議 財政部說話了

今熱爆明起變天！未來1周迎兩波鋒面「溼答答」 恐有劇烈雷雨炸全台

盼搭上歐洲旅遊需求熱潮！國際連鎖飯店紛紛擴大增點 將獨立旅館納入旗下

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
今年歐洲旅遊也料將維持熱度，國際連鎖飯店集團正積極擴增營業據點。路透社
今年歐洲旅遊也料將維持熱度，國際連鎖飯店集團正積極擴增營業據點。路透社

跨國連鎖飯店集團正積極在歐洲擴增據點，把當地獨立旅館和小品牌飯店納入旗下，在搭上旅遊需求熱潮的同時，也因應高昂的營建成本。

英國金融時報（FT）報導，假日飯店（Holiday Inn）母公司洲際酒店集團（IHG）和萬豪國際（Marriot）上周都公布，計劃把歐洲各地上百間現有旅館納入品牌旗下，以因應疫後急增的度假人潮。

洲際酒店集團設定目標，要透過與德國家族經營旅館業龍頭Novum Hospitality簽訂30年的特許經營協議，在2028年前擴增德國的旗下旅館數量一倍，達到200間以上。萬豪國際也要透過對第三方旅館的品牌再造，並把現有建物改建為旅館，於2026年前在英國、義大利、西班牙和土耳其等地，增加100間旅館。

今年歐洲旅遊料將維持強勁，利多包括亞洲和商務旅客回流，還有巴黎奧運及預定下月開始的泰勒絲歐洲巡迴演唱會等活動。

跨國連鎖飯店業者加速擴增營業據點，正值歐洲高利率正減慢新建案的開發速度。房地產顧問公司JLL表示，去年被改建的建物數量創新高，包含由商辦大樓和現有度假村改建而成的旅館。

由於歐洲旅館新建速度放緩，許多飯店集團正設法提升市占率。世邦魏理仕（CBRE）的調查顯示，歐洲飯店供給量2009~2023年的複合年均成長率為1.3%，今年預估將降至0.9%，遠低於赴歐遊客年增率3%的預測值。

世邦魏理仕歐洲旅館業主管哈頓說，疫後旅遊潮已強化歐洲小型旅館業者的信心，因為不需增加和大品牌合作的成本，就能提高住宿價格，但在旅遊需求於今年稍晚恢復正常水準後，當地業者可能會「體認到自己需要大品牌的通路支持」。

住宿 品牌 巴黎奧運 新建案 萬豪 酒店 飯店

延伸閱讀

高雄萬豪、洲際酒店聘星馬名廚 享南洋美食不用出國

香客大樓列旅館各宮廟恐慌 陳亭妃：添香油錢不算固定收入

觀光署助震後觀光重建 旅館業資本性融資最高3千萬元

清邁高空酒吧新地標！清邁美平洲際酒店餐廳及酒吧開幕 川、粵、台菜三重奏

相關新聞

連摩斯漢堡也開起唱片公司、辦選秀？背後藏日本破千萬人才危機

日本摩斯漢堡，如今竟要開起唱片公司！

盼搭上歐洲旅遊需求熱潮！國際連鎖飯店紛紛擴大增點 將獨立旅館納入旗下

跨國連鎖飯店集團正積極在歐洲擴增據點，把當地獨立旅館和小品牌飯店納入旗下，在搭上旅遊需求熱潮的同時，也因應高昂的營建成本...

競爭優勢何在？歐盟憂心經濟表現落後美、陸 峰會主席：需要更多的投資

歐洲國家元首和政府首腦日前（4月17日）齊聚布魯塞爾，討論如何提高歐盟的經濟競爭力。在這次特別峰會上，他們發出了一個嚴峻的警告…

IMF預測印度明年將超車日本 成第四大經濟體

國際貨幣基金組織（IMF）最新預測顯示，印度明年可能超越日本，成為全球第四大經濟體，比去年10月的預估提早了一年，主因為...

中西關係緊張之際…新加坡舉行高層簡報 向外銀保證「穩定中立」

新加坡近來非比尋常地與跨國銀行業者舉行一系列高層簡報會，試圖向外銀保證，在中國大陸與西方關係緊張之際，這座金融中心依然可...

解決全球性危機 世界銀行獲百億美元紓困金

針對氣候變遷、新冠疫情帶來全球性災難，美國、日本、法國、英國、丹麥、德國、比利時、義大利、拉脫維亞、荷蘭和挪威等11個國家承諾捐款世界銀行超過110億美元…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。