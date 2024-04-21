競爭優勢何在？歐盟憂心經濟表現落後美、陸 峰會主席：需要更多的投資

歐洲國家元首和政府首腦日前（4月17日）齊聚布魯塞爾，討論如何提高歐盟的經濟競爭力。在這次特別峰會上，他們發出了一個嚴峻的警告：歐盟的經濟表現正在落後於其他主要經濟體，其中最引人注目的是美國和中國。

在最後的聯合聲明中，歐盟領導人談到了新的歐洲競爭力協議和歐盟單一市場改革。「歐盟承諾采取果斷行動，確保其在全球舞台上的長期競爭力、繁榮和領導地位，並加強其戰略主權」。

考慮到其他主要國家正在發放巨額補貼，如華盛頓的《2022年通貨膨脹削減法案》（IRA），歐盟責成義大利前總理萊塔起草一份關於歐盟單一市場健康狀況的報告。這一切的核心問題是如何促進公共和私人投資。

「沒有時間可以浪費了」

萊塔在周四介紹了他的研究結果，他向各國領導人提出的主要建議是，他們應該更緊密地整合能源、電信，尤其是金融部門。

迄今為止，這些領域在很大程度上一直由歐盟各國政府控制，但萊塔認為，現在是結束市場過度分散的時候了。他還建議更好地利用歐盟公民的私人儲蓄，他說，這些儲蓄最終往往流入外國投資基金。

「沒有時間可以浪費了」萊塔對記者說，「歐盟與美國在經濟表現方面的差距正變得越來越大」。

歐盟是僅次於美國和中國的世界最大經濟體之一，但在太陽能電池板和電池等關鍵綠色經濟技術方面正在失去優勢。官方數據顯示，去年歐盟經濟產出增長了0.4%，而美國和中國分別增長了2.5%和5.4%。

正如萊塔在報告中強調的那樣，從1993年到2022年，美國的人均國內生產總值增長了近60%，而同期歐洲的增幅不到30%。

為了防止歐盟永久性地失去競爭優勢，27國領導人希望在應對氣候變化方面投入更多，並適應更加不安全的地緣政治現實--烏克蘭和中東戰爭。

從氣候保護到國防

歐盟委員會估計，歐盟每年必須額外投資6200億歐元（約合6600億美元）才能實現其氣候和可再生能源目標。

「我們都明白，我們正面臨著巨大而艱難的挑戰」。歐洲理事會主席米歇爾周三表示：「我們需要應對氣候挑戰。我們需要應對我們社會的數字化革命。我們需要加大對國防和安全的投資。我們還面臨著整個歐盟的人口挑戰」。

但各成員國在如何籌集新的現金問題上存在分歧：公共還是私有形式、聯合還是單獨？2021年，歐盟史無前例地集體舉債，為其新冠疫情後恢復計劃提供資金。但目前的爭論表明，各成員國在債務問題上的意見已不再一致。

近幾個月來，法國一直在推動進一步聯合舉債，而愛沙尼亞總理卡拉斯則主張歐盟應發行債券來滿足國防開支需求。傳統上，德國和荷蘭等財政保守的國家對聯合舉債持懷疑態度。

「需要更多的投資」

布魯塞爾智庫布魯蓋爾（Bruegel）的高級研究員沃爾夫（Guntram Wolff）對萊塔的報告結果表示贊賞。「歐洲的生產力增長落後於全球同行。萊塔將重點放在深化單一市場上，以改變這種狀況」，他告訴德國之聲，「各國政府需要克服國內的既得利益，向前邁進」。

然而，儘管萊塔的報告廣受贊譽，歐盟領導人在報告所涉及的各種問題上的分歧卻充分顯現。爭議最大的議題是統一企業稅率、加強歐盟金融監管權力以及制定企業破產規則。

擔任歐盟峰會主席的米歇爾向各國領導人保證，這些將是今後討論的重點，並強調了迄今為止在各個領域取得的進展。但他強調，「最重要的是需要更多的投資」。

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