快訊

棒球／陳偉殷術後首戰：感覺太棒了 先發3局4K無失分

澤倫斯基致謝美眾院放行援烏案 點名「他」讓歷史保持在正確道路

苗栗地院書記官疑過勞病逝 同事不捨：他生病請假還掛念工作

美眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。路透
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。路透

美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok（抖音海外版）剝離中國大陸母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運。眾院上月通過一項類似法案，但隨後在參院似無進展，美國有線電視新聞網（CNN）指出，20日的新案將大幅加快落實TikTok剝離字節跳動的腳步。

最新通過的法案與眾院上月通過版本有兩點不同之處，首先TikTok剝離「字節跳動」的期限由6個月延至9個月，其次，若是期間談判出售有進展，則更可延長3個月。

TikTok於20日在回應華盛頓郵報的詢問時發出聲明說，眾議院以援外法案為幌子，強行通過TikTok禁令法案，令人遺憾，該公司還說：「此法案將踐踏全美1.7億使用者的言論自由、摧毀700萬家企業，關閉一個每年為美國經濟貢獻240億美元的社群平台。」

TikTok 字節跳動 美國眾院

延伸閱讀

澤倫斯基致謝美眾院放行援烏案 點名「他」讓歷史保持在正確道路

美眾院通過援以、烏、台法案 總價值逾3兆元

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

封殺TikTok 眾院納入援外法案包裹今表決

相關新聞

美眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok（抖音海外版）剝離中國大陸母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運。眾...

澤倫斯基致謝美眾院放行援烏案 點名「他」讓歷史保持在正確道路

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基20日就美國眾議院通過價值610億美元援烏案表達謝意，指援助法案將拯救千萬人性命，更特別點名...

沾光？美國加州奧克蘭機場名稱加進「這4字」 遭舊金山市提告

美國加州的舊金山市正狀告同屬舊金山灣區的鄰市奧克蘭，原因是奧克蘭的機場計劃改名，將「奧克蘭國際機場」換成「舊金山灣奧克蘭...

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

美國前總統川普的封口費案19日進行第四天庭審時，卻發生一名男子於當天下午在法院外點火自焚。媒體報導，這名男子20日凌晨傷...

美眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

隨著美國國會加速推進短影音平台TikTok分拆案，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開反對在美國本土禁止TikT...

網站預告自焚 佛州男點火前撒「反政府陰謀論」傳單

在前總統川普(Donald Trump)「封口費」案件庭審進行第四天之際，一名男子於19日下午在紐約曼哈頓華埠旁的曼哈頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。