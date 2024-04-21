美眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok（抖音海外版）剝離中國大陸母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運。眾院上月通過一項類似法案，但隨後在參院似無進展，美國有線電視新聞網（CNN）指出，20日的新案將大幅加快落實TikTok剝離字節跳動的腳步。

最新通過的法案與眾院上月通過版本有兩點不同之處，首先TikTok剝離「字節跳動」的期限由6個月延至9個月，其次，若是期間談判出售有進展，則更可延長3個月。

TikTok於20日在回應華盛頓郵報的詢問時發出聲明說，眾議院以援外法案為幌子，強行通過TikTok禁令法案，令人遺憾，該公司還說：「此法案將踐踏全美1.7億使用者的言論自由、摧毀700萬家企業，關閉一個每年為美國經濟貢獻240億美元的社群平台。」