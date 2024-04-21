輝達跌10% AI股拖累美股重挫

美股十九日被人工智慧（ＡＩ）概念股拖累，大盤重挫，其中輝達更暴跌百分之十，創二○二○年三月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾兩千億美元。上周那斯達克指數大跌百分之二點一，標普五百指數下跌百分之○點九，顯示投資人搶在大型科技股公布財報前大量減碼。

那斯達克綜合指數周跌百分之五點五，是二○二二年以來的最差單周表現。標普五百指數周五跌破五千點，一周下跌百分之三點一，且連續六個交易日下跌，創二○二二年十月以來最長連跌紀錄。倒是道瓊工業指數在美國運通（American Express）獲利優於預期的激勵下上漲二一一點，扳回一周頹勢。

分析師指出，原本「逢跌即買」的投資人不再「逢跌即買」；就算買進，也被賣壓淹沒。例如ＡＩ概念股連袂重挫，包括超微下跌百分之五點四，美光下跌百分之四點六，Meta下跌百分之四點一，生產伺服器設備的美超微電腦更大跌百分之二十三。年初以來表現強勢的股票都遭遇賣壓，只有銀行及能源等防禦型股票走高。

投資人也開始認真考慮聯準會今年只降息一碼，甚至完全不降息的可能性；以色列對伊朗發動報復性攻擊，也令投資人備感焦慮，都對股市不利。不過賣壓主要來自於本周多家大型科技公司將公布財報，投資人擔心企業獲利成長減緩，因而急於重新布局投資組合。

微軟、字母與Meta本周都將公布第一季財報，輝達則要等到五月底；雖然市場預期這些科技巨擘的業績仍然良好，但卻面臨去年第四季高基期的壓力，且ＡＩ熱潮中最夯的美超微電腦宣布將於四月三十日公布業績，並未像一月提前發布初步財報，華爾街視此為利空。

外電指出，科技「七雄」股成了狗熊。據道瓊統計，七雄股上周市值共縮水九千五百億美元，創有史來單周最嚴重失血。

微軟、Alphabet、Meta、特斯拉將在本周公布第一季財報，儘管外界普遍預期業績不錯，但季增幅很難再創驚豔表現，英特爾也將在本周公布財報。LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「投資人期待的不僅是業績強勁，還想看到強勁的展望。