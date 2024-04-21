蘋果庫克與四主管大賣股

蘋果公司執行長庫克及四名直接下屬4月大舉出脫持股，五位高階主管共賣出價值逾7,000萬美元股票，而且以遠低於2023年底的價格售出。

道瓊社報導，2023全年蘋果股價大漲48%，但股價在今年1月下旬推出Vision Pro混合實境裝置後觸頂，之後陸續傳出放棄電動車計畫、挨反托辣斯告訴、中國大陸iPhone銷售陡降等一連串利空消息，加上在人工智慧（AI）競賽落後的疑慮加深，蘋果股價年初迄今跌幅超過11%。

根據美國證管會（SEC）申報文件，庫克1日和2日透過他掌控的投資信託共賣出196,410股，總計賣得3,330萬美元。庫克的信託現在持股為330萬股。

庫克這次在每股169.33美元價位賣股，比2023年底時的每股192.53美元低12%，也比他上回售股的價位低。去年10月，庫克以每股平均172.5美元售出約24萬股，4,150萬美元入袋。此外，營運長威廉斯11日賣了59,162股，得款1,020萬美元。法務總顧問亞當絲和資深副總裁歐布萊恩在2日各賣54,732股，賣得920萬美元。