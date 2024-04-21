避免拉高衝突 專家：美國施壓以色列奏效

中東局勢觀察家說，以色列儘管對伊朗飛彈攻擊採取報復行動，但只是小規模還擊，且顯然經過深思熟慮，意在降低觸發大規模戰爭的風險。這結果凸顯以國戰爭內閣溫和派較強硬派占上風，以及美國和波灣國家群起施壓奏效。

路透引述知情人士說法指出，伊朗13日以飛彈和無人機攻擊以色列後，以國總理內唐亞胡的戰爭內閣起初批准15日夜晚空襲伊朗的計畫，但最後關頭作罷，因有三名閣員反對攻擊伊朗戰略地點如核子設施，免得反應過激引爆更大區域性衝突。

此外，知情人士說，美國總統拜登致電向以色列政府施壓，敦促謹慎行事、避免拉高衝突。同時，約旦、沙烏地阿拉伯、卡達等波灣國家也經由直接的國家安全及外交管道，警告美國必須制止風險升高，並建議以色列只進行有限度、不釀成重大死亡或傷害的攻擊，以免挑起伊朗更大的報復。

內有溫和派牽制、外有鄰國及國際夥伴勸阻，以色列19日最終只空襲伊朗位於伊斯法罕市附近一座靠近核設施的空軍基地，未出動軍機、彈道飛彈，也未轟炸戰略地點或造成重大傷害，顯然傳達點到為止的警告訊息。

前以色列駐美國大使拉比諾維奇表示，以色列設法在「必須有所反應」與「不願冤冤相報何時了」之間拿捏平衡點。他形容以伊現況有如跳舞，雙方都向對方示意下個舞步。

分析師指出，以色列的選項從攻擊伊朗核設施或革命衛隊等戰略設施，到隱蔽行動、暗殺特定人士、矛頭對準工廠等關鍵設施的網路攻擊，林林總總。伊朗選項包括：關閉荷莫茲海峽以阻撓全球五分之一的石油運輸通道、叫唆代理人攻擊以色列或美國利害關係者，以及部署之前未動用的飛彈。