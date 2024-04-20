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日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本銀行（央行）總裁植田和男19日表示，如果通膨的整體基調繼續上漲，日銀將非常可能會進行升息。 歐新社
日本銀行（央行）總裁植田和男19日表示，如果通膨的整體基調繼續上漲，日銀將非常可能會進行升息。 歐新社

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，如果通膨的整體基調繼續上漲，日銀將「非常可能」會進行升息，並在未來的某個時間點開始減少購債。

路透報導，植田19日在美國華盛頓由彼得森國際經濟研究所主辦的研討會上表示，以目前整體通膨依然「大致低於」2%目標、長期通膨預期也仍接近1.5%的狀況，央行將必須繼續維持寬鬆政策一段時間。

不過，他說，由於央行已在3月解除許多非傳統貨幣寬鬆措施，給了政策更多的彈性，因此或許會根據未來的數據呈現，改變其短期利率目標。

植田表示：「我們將會謹慎進行，先評估我們目前的政策變動對經濟和通膨的影響，接著在認為適當的時機考慮進一步的調整，或許在過程中研究一下什麼是自然利率。」

植田說，日銀也將會開始減少購買日本公債，雖然時機和規模尚未確定。

他說：「無論短期未來內會發表什麼數據，我們都會希望找到一個方式和時機，來減少購債規模。」但他也說，央行將會花上一些時間來做出決定。

日銀將在下周政策會議上公布新的經濟季成長率和通膨預測，市場將從中找尋有關日銀下次升息時機的線索。

植田說，雖然日銀會在決定升息時機時，觀察通膨預期的發展，但日銀將會先仔細觀察薪資數據和薪資上漲可能對服務價格的影響。

他說：「如果通膨的整體基調繼續上漲，我們將非常可能會進行升息。」

薪資 通膨

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