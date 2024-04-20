取代大陸 美躍韓最大出口市場 南韓貿易順差擴大恐加深被制裁風險

美國今年第1季超越中國大陸，成為南韓最大出口市場，是20多年來首見，但這項轉變也引發擔憂南韓有一天也將成為美國的制裁目標。

據南韓央行（BOK）18日發布的「對美出口結構變化評估與展望」報告，對美出口在南韓整體出口中的占比自2020年來持續成長，而對美出口額終於在今年第1季以310億美元超越其他國家，美國自2003年第2季來首次成為南韓最大出口市場，占南韓整體出口的18%。

這份報告將這個情況歸功於美國消費者的持續消費和需求，以及美國的通膨削減法（IRA）等產業政策，促進了南韓半導體和充電電池等製造商擴大對美直接投資。南韓央行預測，南韓對美出口短期內將繼續增長。

美國復甦的消費和投資，已為南韓商品的直接出口和透過中國大陸或東南亞的間接出口帶來正面影響。同時，隨著南韓企業擴大在美投資，這個趨勢也將促使更多南韓出口流向美國。自2020年來，美國製造業已日益仰賴南韓產品。

不過，南韓對美直接投資帶來的出口，預料將在中長期下滑。這是因為比起半成品，美國工業將更仰賴國內製造產品。同時，儘管南韓大企業增加對美直接投資，在美生產的高成本也讓南韓中小企業很難跟進。當南韓資本進駐中國大陸或越南等市場時，中小企業占這類投資的約40%，但在美國只占約20%，甚至更低。

此外，隨著南韓的對美貿易順差擴大，面臨貿易制裁的風險也正日益提高。

BOK在報告中指出，過去每當美國對南韓的貿易逆差過大，或當輿論關注起保護國內產業時，華府就會加大制裁力道，這暗指美國前總統川普政府於2017~2018年呼籲的重新談判美韓自由貿易協定。

這份報告也注意到，南韓企業減少投資尖端產業所帶來的風險正在升高，以及南韓正面臨愈來愈高的人才流失風險。