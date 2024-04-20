Fed官員唱鷹調 不排除升息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。

Fed貨幣決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）二把手─紐約聯準銀行總裁威廉斯18日在華府的活動表示，由於經濟強勁，「我完全沒有降息的迫切感」，「我認為最終…利率必須在某個時間點調降，但這個時機將取決於經濟表現」。

他說，再度升息不是他的基本主張，但「若數據告訴我們需要提高利率才能達成我們的目標，那麼我們顯然會想這麼做」。

今年有決策投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克，同日在佛州的活動上表示，他對保持耐心、維持利率不變感到自在，但通膨率降至2%目標的速度可能比預期還慢，他認為年底前降息可能不適當。相較下，他之前預期今年會降息1碼。

波斯提克稍後更在另一場活動表示，若通膨下滑進展陷入停滯、甚至開始回升，「我必須對升息保持開放態度」。

今年沒有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里則說，Fed必須要對通膨下降更有信心之後，才能降息，而且可能把降息時機延到今年之後，「我們必須觀望，並儘可能保持耐心，直到確信通膨率回落到2%」。

路透訪調的100位經濟學家中，過半數預期Fed要到9月才會開始降息，半數受訪者預估Fed今年將降息兩次。不過，摩根大通總裁品托（Daneil Pinto）認為，由於通膨居高不下，Fed今年可能完全不會降息。

無獨有偶，摩根大通執行長戴蒙本月稍早在給股東的一封信中表示，未來幾年內美國利率可能不降反升，甚至可能竄高到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之路更為複雜。

戴蒙坦承，儘管包括他在內的預測人士，都對美國經濟存有諸多懷疑，但美國經濟仍然堅韌。但他也警告，在全球一片躁動的背景下，包括烏克蘭及中東戰爭，可能加重經濟壓力，並使經濟擴張面臨險境，「金融市場目前所反映的，似乎是軟著陸機率達70%~80%，而我相信機率要低得多」。 戴蒙表示，摩根大通針對利率動向準備了多種腳本，最低到2%，最高達8%以上。

美國經濟 通膨 降息

延伸閱讀

金價反彈 油價變動小 錫價又大漲

美亞特蘭大聯準銀行總裁：若通膨進展停滯 將對升息持開放態度

就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

中東情勢升溫估推升物價 南韓央行降息腳步恐延後

相關新聞

取代大陸 美躍韓最大出口市場 南韓貿易順差擴大恐加深被制裁風險

美國今年第1季超越中國大陸，成為南韓最大出口市場，是20多年來首見，但這項轉變也引發擔憂南韓有一天也將成為美國的制裁目標...

Netflix 財測失色股價重挫 本季營收低於預期衝擊

Netflix在美股18日盤後公布上季財報，儘管新訂戶數量遠優於華爾街預期，但財測不如分析師所估，拖累股價在19日盤後重...

市場暫押以伊衝突可控！道瓊早盤漲200點 台積電ADR再跌2％恐連六黑

在隔夜美股期指大跌後，美股道瓊工業指數19日開盤站穩腳跟，上漲216點，顯示投資人押注以色列對伊朗發動的報復性空襲，至少...

亞股遭血洗 油金狂震

在美國聯準會（Fed）降息不確定性居高不下、晶片股遭遇賣壓之際，以色列19日對伊朗發動報復攻擊，凝聚為「血洗」亞股的三大...

Fed官員唱鷹調 不排除升息

美國聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。

IMF：亞洲央行貨幣決策 不須隨美起舞

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，敦促亞洲央行貨幣決策不須緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。