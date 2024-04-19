市場暫押以伊衝突可控！道瓊早盤漲200點 台積電ADR再跌2％恐連六黑

在隔夜美股期指大跌後，美股道瓊工業指數19日開盤站穩腳跟，上漲216點，顯示投資人押注以色列對伊朗發動的報復性空襲，至少暫時不會升級成更大規模的衝突。

道瓊工業指數早盤漲0.57%或216點，標普500指數平盤波動，那斯達克指數挫跌0.4%，受累於串流影音巨頭Netflix宣布未來不再公布會員數。費城半導體指數跌0.5%、台積電19日在台股大跌6.7%、在美股ADR早盤再跌逾2%。若收盤仍無法回到平盤之上，則是連續第六天收黑。

伊朗法斯通訊社（Fars）稍早報導，在伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場附近聽到爆炸聲，但原因不明。知情人士則向NBC新聞透露，以色列對伊朗發動有限度的空襲。

油價在亞股交易時段一度大漲3%以上，國際原油指標布蘭特6月期貨一度衝破每桶90美元，目前已回跌至87美元。

儘管串流影音巨頭Netflix上季的營收與獲利均優於市場預期，但從2025年起不再公布付費會員數，引發外界對財報透明程度的疑慮，早盤股價重挫6.5%。