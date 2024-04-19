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中東危機升級擊沉亞股！大馬、印度股市卻逆勢上揚 背後有這些原因

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中東情勢19日衝擊新興股市，大馬股市受國內經濟成長支撐，19日收盤逆勢上揚。 路透
中東情勢19日衝擊新興股市，大馬股市受國內經濟成長支撐，19日收盤逆勢上揚。 路透

受到中東緊張情勢升溫的影響，亞洲股市19日多數走低，台股更重挫3.8%，在亞股中敬陪末座。但在滿江紅中見到兩點綠，分別是印度馬來西亞。大馬股市逆勢上揚，顯示該國今年來經濟復甦且前景樂觀。

彭博資訊報導，馬元19日盤中一度上漲0.14%，截至台灣晚間7時是亞洲新興市場表現第三好的國家；大馬股市富時吉隆坡綜合指數收盤上揚0.18%，也是連續第三天收紅。印度孟買指數表現更強勁，收盤上漲0.8%。

報導指出，馬元匯價主要受油價上漲和今年首季經濟成長推升。馬來西亞國家銀行（央行）上月表示，將鼓勵國營企業將境外投資營收匯回本國，持續轉換成馬元，以刺激本幣升值。馬元過去一年跌了近8%，目前在1998年亞洲金融風暴至今最低水準附近徘徊。

此外，馬來西亞統計局19日初估，大馬今年1~3月國內生產毛額（GDP）年增3.9%，與彭博訪調經濟學家預估的中位數相符，也是一年來最快增速。該國經濟成長主要受到服務業推動，而製造業今年首季也成長1.9%，逆轉前季收縮的情勢。3月貿易順差升至128億馬元（27億美元），優於分析師預期。

種種跡象顯示，馬國經濟在去年受到全球需求降溫衝擊而放緩後，已重拾動能。央行預期，由於國外需求提升，今年GDP成長率將介於4%~5%之間。

亞股 印度 新興市場 馬來西亞

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