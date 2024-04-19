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大陸經濟刮寒風...德銀再裁私人銀行家 知情人士：為在中東市場開職缺
彭博資訊引述知情人士報導，德意志銀行過去一周在亞洲裁減10個私人銀行家職位，近幾季已在有關領域裁員數十人，以聚焦獲利較豐的市場，並裁汰績效欠佳的人員。
因此事未公開而要求匿名的消息人士說，過去一年來，德銀在新加坡與香港已裁員多達60人，衝擊去年從大中華區瑞信轉投的多位客戶關係經理、以及金融產品與後勤相關人員。
在多年來的飛速成長後，中國景氣低迷，拖累亞太地區許多財富管理人的收益。瑞銀今年稍早也裁員約70人，主要針對香港與新加坡地區。
知情人士說，德銀多數私人銀行家被裁汰的理由，除了績效不佳外，就是為了替中東等市場開出新職缺。德銀全球財富主管德桑克提斯正增加中東各據點的人力，並試圖提高來自東南亞地區的收入。
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