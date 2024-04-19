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SCFI 運價指數連三漲、周漲幅0.7% 遠東到南美運價繼續狂飆

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數19日出爐，最新一期的運價指數上漲12.5點至1769.54點，周漲幅0.7%。遠東到歐洲線維持平盤表現，遠東到北美小跌開出，遠東地區至南美運價繼續狂飆，每TEU(20呎櫃)漲幅達14%，顯現市場缺船效應排擠到其他航線。

貨櫃輪受紅海危機時間將拉長，市場、供需嚴重受到衝擊，航運業者認為，全球運價再跌的空間有限，SCFI指數今天公布果然呈現小漲、小跌。

根據最新一期出爐的運價，冷門航線受到抽船效應影響，亞洲到南美每TEU(20呎櫃)價格飆上4字頭來到4153美元、大漲526美元，漲幅達14%；另外亞洲到西非每TEU(20呎櫃)價格為2468美元，大漲4.5%。

遠東到歐洲運價表現相當平穩，每TEU(20呎櫃)開平盤維持1971美元；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3048美元，較前一期上漲38美元，漲幅1.3%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3175美元，較前一期下跌30美元，跌幅0.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4071美元，較前一期下跌108美元，跌幅較前一期收斂達2.6%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲4美元；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲15美元，漲幅為5.3%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲9美元。

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