LVMH對法國經濟有多重要？一家公司的出口占比超過整個農業

最新分析顯示，法國路易威登集團（LVMH）全球手提包和香水銷售占法國出口的比率，比法國整體農業還多。

英國金融時報（FT）報導，顧問業者Asterès在18日發布為LVMH所做的研究顯示，LVMH去年銷往國外的產品銷售額為235億歐元，占法國整體出口的4%，高於整體農業的3.2%占比，強化LVMH對法國貿易收支的重要性。

法國精品產業協會Comité Colbert的數據則顯示，LVMH、愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）及擁有Gucci的開雲集團（Kering）等法國精品業者，去年占法國出口的比率略低於12%。光是LVMH就占了其中約三分之一。

LVMH已成為國際知名度最高的法國企業之一，多數產品都是在法國或義大利生產，以維持得以收取高價品質。上季美國銷售約占25%，亞洲銷售占比則略低於40%。

LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）18日在股東年會上表示，該集團去年在亞洲獲得維持續航力的成長，略強勁程度低於美國，中國大陸的情勢已更加複雜，「我希望經濟緊張能降溫，讓我們能夠繼續和中國維持穩固的經濟合作」，他計劃和預定5月訪問法國的中國大陸國家主席習近平會面，幫助平穩法國和中國大陸的貿易關係。

雖然法國在全球精品銷售的占比不到10%，但在當前領導階層變革與家族接班的過渡期中，LVMH希望強調該公司對法國經濟的貢獻。阿諾特的兩位兒子加入LVMH董事會，強化了阿諾特家族對集團的控制。阿諾特的五名子女都已進入LVMH擔任營運職位，但只有么兒尚‧阿諾特（Jean Arnault）還沒進入董事會。