快訊

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

輪到新北割韭菜？ 3月超車台中登「繳稅王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭軍情局：中國間諜瞄準半導體等工業加強軍力

中央社／ 阿姆斯特丹18日綜合外電報導

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天發表的年度報告指出，中國間諜鎖定荷蘭的半導體、航太、海事等產業為目標，試圖加強中國的軍事力量。

路透社報導，荷蘭軍情局表示，中國持續對荷蘭及其盟國進行政治間諜活動，投入大筆資金收集西方知識和技術能力。

荷蘭軍情局說：「中國希望有自己的知識和技術，無需假手西方，並希望建立一支可與其他國家相抗衡的軍隊。」

荷蘭軍情局指出：「要做到這一點，（中國）需要尚未完全擁有的先進技術。它試圖自國外通過研究與投資等合法方式，或是利用情報機構取得。」

荷蘭軍情局2月首次公開將網路間諜活動歸咎於中國，軍情局當時表示，由國家支持的網路間諜去年已滲入荷蘭軍事網路。

荷蘭去年加入美國行列，以國家安全為由，禁止中國取得某些晶片的製造技術，同時限制先進晶片製造設備商艾司摩爾（ASML），不得將深紫外光曝光機（DUV）出口給某些中國客戶。

知情人士透露，本月稍早，美國政府也向荷蘭施壓，要求艾司摩爾停止為中國的部分機具提供服務。

荷蘭軍情局在年度報告中表示，中國持續瞄準西方軍事部隊以獲得現代武器系統和專業作戰知識，同時也尋求其他先進產業的知識。

該機構表示：「中國試圖綜合各種途徑掌握荷蘭技術，包括（網絡）間諜活動、公司內部知情人員、採購、規避出口限制，以及無需許可證的逆向工程等。」

該機構表示，中國情報機構去年擴大網路活動的範圍、強度和技術水準。

這份報告指出，中國大學在情報蒐集也發揮著重要作用，因為與西方公司合作的科學家，通常也為中國安全部門和國營企業工作。

網路 荷蘭 間諜

延伸閱讀

台積電：資本支出維持不變 280億~320億美元

英特爾組裝最新EUV機台

美中晶片戰陰影下 荷蘭最大企業淨利訂單下滑

傳美國將施壓荷蘭 限制ASML對中國大陸服務合約

相關新聞

整理包／伊朗傳遭以色列攻擊 投資人有多恐慌？盤點全球市場動盪

在以色列飛彈襲擊伊朗的未證實報導傳出後，資金紛紛出逃風險資產。亞股幾乎全面下跌，台灣加權指數和日經225指數跌幅超過3%...

以色列傳攻擊伊朗掀全球市場動盪 一文看懂分析師解讀與觀察點

以色列據傳19日對伊朗發動報復攻擊，引爆全球股市沉重賣壓，美股道瓊工業指數期貨跌逾300點，亞股全倒，比特幣一度跌破6萬...

現實世界資產來了1／打包房地產、債券上區塊鏈 真實度強過比特幣 國際投行為何看好它？

現實世界資產（RWA）代幣化，最近成為國內金管會及中央銀行關注的議題，金管會更表明已思考資產代幣化可行性，並以基金代幣化做為開頭，到底什麼是資產代幣化？國內火紅的ETF也可以代幣化嗎？對投資人又有什麼影響？

歐洲央行管委Centeno：不會以美國經濟為指引來制定利率政策

【彭博】-- 歐洲央行管理委員會成員Mario Centeno表示，該行將根據歐元區內的情況制定貨幣政策，而不是追隨美國。

疑美國施壓 墨西哥停止中國電動車企獎勵措施

路透社18日報導，墨西哥疑似受到美國政府施壓，在今年1月與中國電動車製造商比亞迪高層會面時表示，不會提供汽車製造商減稅、...

LVMH對法國經濟有多重要？一家公司的出口占比超過整個農業

最新分析顯示，法國路易威登集團（LVMH）全球手提包和香水銷售占法國出口的比率，比法國整體農業還多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。