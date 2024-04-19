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Netflix上季財報優但股價盤後重挫5% 原因可能出在這兩點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix第1季新訂戶大增，但預告明年起不再逐季公布訂戶數據。 美聯社
Netflix第1季新訂戶大增，但預告明年起不再逐季公布訂戶數據。 美聯社

Netflix周四（18日）公布上季財報，儘管新訂戶數量遠優於華爾街預期，但財測不如分析師所估，拖累股價在19日盤後重挫5%。Netflix在致股東信中表示，明年第1季起將不再每季公布會員數及每位會員帶進的平均營收。

Netflix今年第1季增加933萬新訂戶，幾乎是分析師估計平均值484萬人的兩倍，締造2020年來最佳表現。新增訂戶暴增的原因除了自製節目受到歡迎，還有嚴加打擊帳號分享。Netflix全球訂戶總數截至3月底增至2.696億戶。

Netflix上季每股盈餘5.28美元，優於分析師預期的4.52美元，營收年增14.8%至94億美元。營業利益年增54%到26億美元，營業利益率提高7個百分點至28%。

不過，Netflix股價在財報發布後卻反而大跌。CNBC分析，部分是因為營收預測不如一些分析師的預期。Netflix預測本季營收成長率為16%至94.9億美元，略低於市場預估；而且全年成長率估計只會有13%～15%。

另一原因是投資人向來不喜歡透明度被降低。Netflix曾經自豪的會員資訊，明年起將不揭露，共同執行長彼得斯（Greg Peters）說：「這個調整的真正動機是，希望聚焦在我們認為營業最重要的關鍵指標上。」Netflix的串流服務對手蘋果和亞馬遜也從不公開每季訂戶資訊。

CNBC指出，對於正在打「串流戰爭」的Netflix而言，不公布每季訂戶數是很重大的改變，迫使華爾街改為聚焦營收、營業利益率、自由現金流等指標，以及花在看Netflix的時間。外界推測，Netflix打擊帳號分享而訂戶大增的效應可能即將結束，因此以後不再逐季公布訂戶會員數量及地區分布等資訊。

Netflix在致股東信中強調，公司將努力提升娛樂節目的種類和品質，並擴大廣告業務規模，以實現進一步成長。

成長率 華爾街

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