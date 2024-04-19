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美控中國駭客潛入基礎設施 待適當時機發動攻擊

中央社／ 美國納希維爾18日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）今天表示，與中國政府有關的駭客已經潛入美國關鍵基礎設施，並在等待「適當時機來發動毀滅性攻擊」。

瑞伊在范德比大學（Vanderbilt University）演講時表示，中國正在進行名為「伏特颱風」（VoltTyphoon）的駭客行動，目標是23家管線營運商，現已成功入侵美國電信、能源、水務和其他關鍵領域的眾多美國公司。

瑞伊在2024年范德比當代衝突與新興威脅高峰會（2024 Vanderbilt Summit on Modern Conflict andEmerging Threats）上表示，中國正在發展「可在選定時間內，對我們的關鍵基礎設施造成嚴重破壞的能力。中國的計畫是對民用基礎設施進行低強度打擊，試圖引發恐慌。」

瑞伊表示，很難確定這種預先部署網路攻擊的意圖，是否與中國擴大阻止美國保衛台灣的企圖有關。

本週稍早，中國外交部發言人表示，伏特颱風實際上與中國政府無關，而是勒索軟體犯罪組織的一部分。

中國駐華盛頓大使館在聲明中回應美國外交部發言人的評論說：「美國一些人『賊喊捉賊』，把網路攻擊溯源當成打壓中國的工具，將網路安全政治化。」

瑞伊表示，中國駭客經營一系列殭屍網路（botnets），即全球各地受感染的個人電腦和伺服器所組成的網絡，來隱藏他們的惡意網路行動。包括微軟（Microsoft）和谷歌（Google）安全研究人員的報告在內，美國私人科技和網路安全公司也將伏特颱風歸咎於中國。

網路攻擊 美國 颱風

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