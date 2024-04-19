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美元隨美債殖利率走高 日圓續跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元強勢不減，18日兌主要貨幣幾乎全線走高。 路透
美元強勢不減，18日兌主要貨幣幾乎全線走高。 路透

美元周四（18日）上漲，因為聯準會（Fed）官員鷹派言論以及美國穩健的經濟數據，推升美國公債殖利率。日圓維持跌勢，日本央行總裁植田和男表示，如果日圓貶值推動國內通膨大幅攀升，央行可能會再次升息。日本財務大臣鈴木俊一則是說，外匯不在G20華盛頓會議的議程上，所以他沒有提出，但他強調日本正在與美國、南韓就外匯問題保持密切溝通。

美國、日本和韓國財金首長對日圓和韓元急劇下跌發出警告，讓美元承壓，日圓獲得難得的喘息機會。不過，這影響很快就消散了。日圓周三雖一度小漲，但周四再度走弱。最新公布的強勁美國經濟數據和通膨還是居高不下，投資人大幅降低對聯準會很快就要降息的預期。10年期美國公債殖利率攀升5個基點至4.64%。

根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）周四上漲0.19%，報106.151，距離本周二觸及的五個半月高點106.51不遠。美元指數今年到目前已經上漲4.5%。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說，「現在確實很難對抗美元的強勢。美國數據繼續暗示聯準會不會很快降息」。「我們開始看到預期美國與十國集團（G10）其他國家之間的政策差異將越來越大。看看美國和歐洲之間的10年期實際利差，這些利差已經擴大，對美元有利」。

日圓兌美元匯率周四下跌0.1%，報154.6日圓兌1美元，距離周二觸及的34年高點154.79不遠。市場參與者調高了對日本當局可能進行干預以支撐日圓的門檻，目前目標鎖定在155。

周四發表鷹派談話的聯準會官員，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克。威廉斯說，經濟數據將決定降息時機，升息雖不是他的基線預期，但如果經濟數據支持採取這種做法以實現聯準會通膨目標的話，升息還是有可能的。波斯提克則是表示，他對維持利率穩定感到安心，降息應該等到臨近年底時再考慮。

美國最新的經濟數據，4月費城聯準銀行的製造業指數報15.5，是兩年最高水準，也優於所有經濟學家的預期。上周首次請領失業救濟人數基本持平，代表就業市場穩固。

日本央行 美國

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