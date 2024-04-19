金價反彈 油價變動小 錫價又大漲

周四（18日）國際黃金價格反彈上漲，中東地緣政治緊張危機未解除，而投資人似乎已沒去理會美國聯準會降息預期的變化。原油價格變動不大，維持在三周來的低點附近。錫價在供應短缺的背景下繼續大漲，倫敦金屬交易所表示，正在密切監控市場情況。

根據彭博資訊報價，紐約黃金現貨周四收盤上漲0.76%，報每英兩2,379.04美元。投資人顯然沒有理會最新的美國經濟數據進一步增強聯準會（Fed）不急於降息的看法；美國上周首次請領失業救濟人數保持在低位，代表勞動力市場健康，另外，費城聯準銀行的製造業活動指數也高於預期。

彭博分析，黃金價格基本上擺脫了聯準會可能延後降息的影響，在地緣政治局勢、全球央行購買以及中國大陸消費者需求等因素的推動下走高。展望黃金後市，隨著全球兩大經濟體美國和中國大陸關係惡化，有可能引來更多的避險需求。

對於黃金交易員來說，無論Fed如何推遲，下一步行動應該會是降息，而低利率環境通常是黃金的利多。

油價方面，周四全天走勢震盪，收在三周低檔附近。市場權衡中東地區以色列與伊朗衝突、美元走強這兩大因素。布蘭特原油期貨下跌0.18美元，或0.21%，報每桶87.11美元，美國西德州原油上漲0.04美元，或0.05%，報每桶82.73美元。高盛集團認為，如果地緣政治緊張局勢不升級，原油期貨價格可能還會下跌。

基本金屬市場上，錫價再度大漲。由於前景面臨嚴重供應短缺，錫價周四大幅走高。倫敦金屬交易所（LME）三個月期貨一度大漲4.65%，創下2022年6月以來最高水準。今年迄今，錫價累計漲幅已超過33%。

彭博指出，從東南亞到非洲的一連串供應受阻事件，驅動了錫價漲勢，同時，投資基金最近幾個月也大舉進入這個規模及流動性都不高的市場。

目前投資人的注意力集中在一個單一的做多買家之上，這位買家持有5月交割多頭倉位的至少40%，隨著5月合約到期日越來越近，空頭可能會陷入尷尬境地。周三時5月合約收盤比6月合約高340美元，就顯示賣空投資人急於平倉。倫敦金屬交易所表示，他們正在密切監控市場。