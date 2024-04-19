快訊

國軍將領升遷常嘆「既生瑜何生亮」 要優秀還得看運氣

獨／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

台積電挫低35元 台股開盤下跌309點…失望性賣壓湧現

金價反彈 油價變動小 錫價又大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格18日反彈，上漲0.76%。 路透
紐約黃金現貨價格18日反彈，上漲0.76%。 路透

周四（18日）國際黃金價格反彈上漲，中東地緣政治緊張危機未解除，而投資人似乎已沒去理會美國聯準會降息預期的變化。原油價格變動不大，維持在三周來的低點附近。錫價在供應短缺的背景下繼續大漲，倫敦金屬交易所表示，正在密切監控市場情況。

根據彭博資訊報價，紐約黃金現貨周四收盤上漲0.76%，報每英兩2,379.04美元。投資人顯然沒有理會最新的美國經濟數據進一步增強聯準會（Fed）不急於降息的看法；美國上周首次請領失業救濟人數保持在低位，代表勞動力市場健康，另外，費城聯準銀行的製造業活動指數也高於預期。

彭博分析，黃金價格基本上擺脫了聯準會可能延後降息的影響，在地緣政治局勢、全球央行購買以及中國大陸消費者需求等因素的推動下走高。展望黃金後市，隨著全球兩大經濟體美國和中國大陸關係惡化，有可能引來更多的避險需求。

對於黃金交易員來說，無論Fed如何推遲，下一步行動應該會是降息，而低利率環境通常是黃金的利多。

油價方面，周四全天走勢震盪，收在三周低檔附近。市場權衡中東地區以色列與伊朗衝突、美元走強這兩大因素。布蘭特原油期貨下跌0.18美元，或0.21%，報每桶87.11美元，美國西德州原油上漲0.04美元，或0.05%，報每桶82.73美元。高盛集團認為，如果地緣政治緊張局勢不升級，原油期貨價格可能還會下跌。

基本金屬市場上，錫價再度大漲。由於前景面臨嚴重供應短缺，錫價周四大幅走高。倫敦金屬交易所（LME）三個月期貨一度大漲4.65%，創下2022年6月以來最高水準。今年迄今，錫價累計漲幅已超過33%。

彭博指出，從東南亞到非洲的一連串供應受阻事件，驅動了錫價漲勢，同時，投資基金最近幾個月也大舉進入這個規模及流動性都不高的市場。

目前投資人的注意力集中在一個單一的做多買家之上，這位買家持有5月交割多頭倉位的至少40%，隨著5月合約到期日越來越近，空頭可能會陷入尷尬境地。周三時5月合約收盤比6月合約高340美元，就顯示賣空投資人急於平倉。倫敦金屬交易所表示，他們正在密切監控市場。

投資人 美國 黃金

延伸閱讀

就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

詐團誘黃金暴利投資 台南男遭騙20萬與警合力逮車手

外銀：金價上看2,500美元

00919股息當然繼續再投入…只不過是買黃金！ 存股哥：持續累績10年後會感謝自己

相關新聞

美元隨美債殖利率走高 日圓續跌

美元周四（18日）上漲，因為聯準會（Fed）官員鷹派言論以及美國穩健的經濟數據，推升美國公債殖利率。日圓維持跌勢，日本央...

美明尼亞波利斯聯準銀行總裁：Fed「有可能」全年利率持平不變

近年在聯準會官員中偏鷹的美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，聯準會（Fed）必須對通...

日本通膨降溫超預期 下周央行貨幣政策會議料維持利率不變

日本消費者通膨放緩超過預期，同時仍高於日本央行的通膨目標。日本貨幣政策會議將於下周召開。

Meta免費AI助理在臉書、IG、Messenger和WhatsApp推出 股價上漲

Meta周四宣布 ，將在旗下社群媒體平台WhatsApp、Instagram、Facebook和Messenger上推出...

金價反彈 油價變動小 錫價又大漲

周四（18日）國際黃金價格反彈上漲，中東地緣政治緊張危機未解除，而投資人似乎已沒去理會美國聯準會降息預期的變化。原油價格...

美亞特蘭大聯準銀行總裁：若通膨進展停滯 將對升息持開放態度

今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，如果通膨率不像他預計的那樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。