台積電ADR重挫4.86% 較台北交易溢價縮小至6.55%
台積電ADR周四重挫4.86%，收在132.27美元，較台北交易溢價縮小至6.55%。費城半導體指數同日亦下跌，跌幅1.66%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數微漲22.07點或0.06%，收在37,775.38點；標普500指數下跌11.09點或0.22%，收在5,011.12點；那斯達克指數下跌81.87點或0.52%，收在15,601.50點。
台灣加權股價指數周四上漲87.87點，收在20,301.20點，台積電股價沒有變動，收在804.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 167.58 -2.27 151.00 +10.98
中華電 CHT 123.57 +0.42 124.00 -0.34
台積電 TSM 856.66 -4.86 804.00 +6.55
聯電 UMC 48.77 -0.79 50.20 -2.85
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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