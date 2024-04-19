台積電ADR重挫4.86% 較台北交易溢價縮小至6.55%

美國總統拜登本周呼籲大幅提高美國對中國大陸金屬產品的關稅，以爭取搖擺州的勞工選票，但此舉可能會激怒北京。 在世界兩大經濟體之間的緊張關係已經加劇之際，這些措施招致中國的反擊。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇聲稱這些關稅是「單邊主義和保護主義的體現」，並補充說美國政府「一次又一次地犯同樣的錯誤」。他的說法暗指川普在2017到2021年總統任期內對中國大陸徵收廣泛的關稅，促使中國大陸也以徵稅進行報復。

2024-04-19 06:00