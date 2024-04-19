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台積電ADR重挫4.86% 較台北交易溢價縮小至6.55%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四重挫4.86%，收在132.27美元，較台北交易溢價縮小至6.55%。費城半導體指數同日亦下跌，跌幅1.66%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數微漲22.07點或0.06%，收在37,775.38點；標普500指數下跌11.09點或0.22%，收在5,011.12點；那斯達克指數下跌81.87點或0.52%，收在15,601.50點。

台灣加權股價指數周四上漲87.87點，收在20,301.20點，台積電股價沒有變動，收在804.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 167.58 -2.27 151.00 +10.98

中華電 CHT 123.57 +0.42 124.00 -0.34

台積電 TSM 856.66 -4.86 804.00 +6.55

聯電 UMC 48.77 -0.79 50.20 -2.85

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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