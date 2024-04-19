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美眾院調查指金融機構向黑名單陸企輸送巨額資金 貝萊德評誤導

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國眾議院調查指美國金融機構向列入黑名單的中國大陸公司輸送數十億資金。路透
美國眾議院調查指美國金融機構向列入黑名單的中國大陸公司輸送數十億資金。路透

根據美國眾議院一個兩黨委員會的一項調查，美國金融機構為價值數十億美元的指數基金投資提供了便利，這些指數基金包括了多家被列入黑名單的中國大陸公司。

周四公布的調查報告稱，這些公司去年向大約63家被美國政府列入黑名單的陸企輸送了65億美元。

作為世界上最大的兩個經濟體，美中之間的關係近年來因台灣問題、新冠病毒起源、間諜指控、人權問題和貿易關稅等問題而變得緊張。

美中戰略競爭特設委員會稱，它重點關注了兩家公司——全球最重要指數提供商MSCI，以及全球最大資產管理公司貝萊德集團，同時也對更廣泛的金融行業進行了調查。

委員會的報告做成結論表示，僅MSCI指數就為這些黑名單上的實體輸送了37億美元，貝萊德至少投資了19億美元。

報告稱：「貝萊德和MSCI並非特例，跨行業審查顯示，其他主要指數提供商和資產管理公司也向同樣被列入黑名單的實體輸送了數十億美元。」

不過，專家小組表示，這些活動並不違法。

貝萊德發言人發出電郵聲明指出：「委員會及其報告證實，貝萊德遵守了適用的美國法律，此事影響整個資產管理行業，國會和政府必須共同努力，為美國投資人制定明確的路徑規則，」

發言人補充說：「儘管貝萊德與委員會進行了八個多月的充分合作，但委員會的報告裡仍包含了有關指數基金的誤導性結論，包括指數基金正向這些實體『輸送數十億美元』。」

MSCI沒有立即回應置評請求。特別委員會尚未能聯絡到要求置評。

指數 美國 黑名單

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