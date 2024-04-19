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歐盟高峰會倡新政挽救競爭力 但意見分歧下次再議

中央社／ 布魯塞爾18日專電

歐盟27國領導人今天為了共同搶救經濟競爭力的方法陷入分歧，尤其集中產業補貼資金和整合金融市場爭議最大，高峰會最後達成「歐洲需要一個競爭力新政」共識，但具體方案待6月選後再議。

於17、18兩日舉行的歐洲聯盟理事會（EuropeanCouncil）是6月6日至9日歐洲議會（EuropeanParliament）改選前的最後一次歐盟高峰會，原訂集中精力討論經濟議題，但因中東情勢變化而在昨日晚間先行討論伊朗攻擊以色列和烏克蘭空防急需支援問題。

去年6月歐盟邀請前義大利總理雷塔（Enrico Letta）為歐洲單一市場的未來競爭力「開藥方」，今天高峰會首次討論雷塔在報告中提出的建議。

根據高峰會結論文件，各國領導人同意，地緣政治緊張且國際夥伴和競爭者推出更多獨斷政策，特別是政府補貼，使得歐洲需要推出一個強化競爭力的「新政」（New Deal，歐盟借用了1930年代美國羅斯福新政用詞）。

不過，雷塔報告建議歐盟各國貢獻部分產業補貼資金到共同的泛歐計畫機制，以及共同發行債券來為增產軍火籌資，高峰會結論都未置一詞。前者遭法國等本身補貼資源較豐的大國持疑，後者則如奧地利表明反對。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在高峰會前媒體堵訪時說，共同債務代表的是共同承擔高利息後果，該國至今還在為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的歐盟債券付出代價。他認為歐盟應把焦點放在減少管制。

雷塔也主張強化歐洲證券暨市場管理局（ESMA）的監管功能，將歐盟的單一市場藍圖進一步推展到資本市場。其實歐盟朝「資本市場聯盟」（CapitalMarkets Union，CMU）整合的倡議在10年前就開始，但遲無進展，如今也不例外。

歐洲證券暨市場管理局設在巴黎，法國對CMU推動最力，但盧森堡和愛爾蘭總理在會前都對資本市場監管集中化表達疑慮。這兩個小國吸引許多歐洲基金公司進駐，將監管權力交到歐盟層級的機構對他們來說沒什麼好處。

高峰會結論雖納入資本市場整合的重要性，要求歐盟執行委員會（European Commission）評估目前各監管機構的效能，但如何進一步深化歐盟資本市場聯盟則留到6月選後的高峰會再討論。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟境內有33兆歐元（約新台幣1141兆元）的民間存款，必須找到方法將它導向產業，「答案就是資本市場聯盟」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在高峰會後記者會表示，歐盟需要具備能帶來長期成長的競爭力，以確保歐洲人「不會只是在別處生產的科技產品和數位服務的消費者而已」。

高峰會就競爭力議題達成的其他共識，包括降低歐盟國家間的經商障礙、提高跨境交通的連結度、強化創新環境，研發支出應占國內生產毛額（GDP）3%、簡化法規，減少企業向政府提交報告量25%。

至於支援烏克蘭空中防衛和進一步制裁伊朗，高峰會昨日已達成原則性共識，並對加薩（Gaza）情勢重申要求立即停火、釋放人質和增加人道救援。

歐盟 競爭力 資本市場

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