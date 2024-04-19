點名MSCI、貝萊德 美國會曝美投資親北京陸企65億美元
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會18日公布報告指，總部位於美國紐約的指數編製公司摩根士丹利（又名明晟，MSCI）和資產管理公司貝萊德（BlackRock）等美國金融機構，去年對63家被美國政府點名的中國大陸企業，投資超過65億美元。
特別委員會表示，這些被美國政府點名的陸企，有的協助解放軍開發戰機和核武，有的發展用於對維吾爾族種族滅絕的科技；報告抨擊美國金融機構持續促進中方發展軍力、監視國家和對維吾爾族的種族滅絕。
特別委員會發現，主要的金融機構去年就投資陸企超過65億美元，其中，摩根士丹利投資37億美元，貝萊德投資至少19億美元，其他類似機構也對陸企注資數十億美元。
特別委員會指出，這些美國金融機構並未在對中國大陸的投資產品描述中，充分提到中共威權主義和侵犯人權的作為。
特別委員會表示，令人意外的是，這些投資並不違法；報告建議國會通過立法，限制美國投資與解放軍、關鍵科技領域、強迫勞動和種族滅絕相關的實體，要求美國上市公司揭露與中方的重要風險，確保美國金融體系對中方市場的不確定性存在韌性。
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