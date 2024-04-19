拜登擬取消陸太陽能關稅豁免

美國再對大陸掀起新一波貿易戰，拜登政府擬取消大陸雙面太陽能板關稅豁免，藉此獲取美國境內太陽能業者支持以及穩定太陽能板價格。先前美方提供大陸太陽能產品關稅豁免，是阻撓台廠進軍美國市場最大絆腳石，如今緊箍咒將鬆開，元晶、茂迪、聯合再生等台灣太陽能廠迎接轉單美夢將成真。

台灣太陽能三雄元晶、聯合再生、茂迪今年起都將加大外銷力道，面對美方的新方向，元晶、茂迪、聯合再生都強調「已經準備好了」，將以符合外銷市場需求的產品與技術搶市。其中，元晶因與特斯拉合作關係密切，在美國的出貨動能最強。

路透社報導，熟悉白宮計畫的消息人士透露，拜登政府正在考慮取消實施二年的太陽能關稅豁免，並恢復對進口的雙面太陽能電池板徵收關稅，但撤銷關稅豁免的時間表尚未決定。

據悉，雙面太陽能電板是美國公用事業級別的太陽能發展方案中的主要技術，自美國總統拜登2022年簽署因應氣候變遷的里程碑法案《通膨削減法》以來，計劃在美國本土設立的太陽能設備廠已有40多座，而相關的關稅豁免則是最早從2018年前總統川普任內就已開始，拜登則於2022年再延長二年關稅豁免。

事實上，拜登政府取消太陽能板關稅豁免早有跡可循，近期美國財政部長葉倫和美國貿易代表戴琪等官員都曾對外指出，大陸對於再生能源相關產能大規模投資所帶來的威脅，美國無法坐視不管，將積極評估貿易補救措施。

路透分析，恢復對進口的雙面太陽能電池板徵收關稅，將加惠這些在美國的太陽能設備廠的營運。這些工廠對於拜登政府因應氣候變化，同時振興美國製造業、創造數百萬工會就業機會的政策落實，非常重要。

國內太陽能業者則指出，去年太陽能模組市場價格出現二次「斷崖式」崩跌的近因，來自陸系太陽能廠不斷擴產所致，而遠因則是美國給予陸企太陽能板關稅豁免，造成陸企拚命擴產傾銷，進而影響全球太陽能板價格跌跌不休。

隨著拜登政府很可能取消關稅豁免，美國太陽能市場的模組價格有望回升，加上美中貿易戰以及選舉因素，台廠很有機會迎接轉單，並重回國際市場舞台。