縮表...恐延到2025結束

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

紐約聯邦準備銀行17日指出，聯準會（Fed）縮減資產負債表規模的行動，可能會持續到2025年才會結束，具體取決於金融體系對銀行準備金的需求。

紐約聯準銀在關於央行系統公開市場帳戶年報中表示：「未來的金融和經濟狀況及其對準備金需求和資產負債表的影響，仍高度不確定。」報告說，Fed在該帳戶中持有現金和債券，主要用於實施貨幣政策。

另外，紐約聯準銀也公布其財務展望，揭露去年持有的債券出現9,480億美元未實現虧損。到目前為止，淨的負收益已導致1,630億美元帳面虧損，今年仍將持續虧損，預期Fed明年才能恢復獲利能力。

Fed正在縮減持有的債券，以逆轉在2020年春季大規模購買資產的部分影響。當時Fed積極購債，使資產負債表在2022年夏季膨脹至9兆美元，當年稍後啟動的縮表行動，迄今已使資產負債表縮減至約7.5兆美元。

Fed官員正在考慮一項計畫，將大幅放慢目前為950億美元的每月債券減持步調，以期延長整個縮表進程時間。

Fed 債券 紐約

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