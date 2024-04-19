美債殖利率揚 可能重回5%

最新公布資料顯示，美國上周首次申領失業金人數略低於預期，費城聯邦準備銀行的4月企業前景指數也優於預期，凸顯儘管利率持續居高檔，美國經濟仍保持韌性。美國公債價格應聲下跌，殖利率反向上揚。先鋒（Vanguard）警告，美國公債市場正接近可能引發大規模拋售的水準，10年期美債殖利率有可能重回5%。

美國勞工部18日公布的數據顯示，截至4月13日當周，首次申領失業救濟金人數為21.2萬人，稍低於彭博預期的21.5萬人；截至4月6日當周，持續申領失業金人數大致持平，為181萬人。

同日，費城聯準銀公布，4月整體企業活動狀況指數急升到15.5，遠高於前月的3.2，其中新訂單指數增至12.2，前月為5.4，庫存指數降至負8.9，前月為4.4，雇員人數指數降至負10.7，前月為負9.6，出貨指數增至19.1，前月為11.4。

從最新數據來看，美國經濟顯然仍保持了韌性。聯準會主席鮑爾本周暗示，勞動力市場的持續強勁和通膨缺乏進展，可能會導致利率決策者讓利率維持在高檔更久。先鋒集團（Vanguard）表示，美國國債市場正接近可能引發大規模拋售的水平，10年期美債殖利率有可能重回5%。

Vanguard國際利率主管寇特尼受訪時表示，「我們正處於危險地帶」，即便是小幅走高，也就是突破4.75%，可能迫使投資者放棄對美債反彈的押注，進而引發一波拋售，將殖利率推向2007年高點。