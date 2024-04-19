比特幣減半 價格恐震盪

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著比特幣對在外流通數量進行調整的「減半」將在20日左右到來，價格從去年底來已躍漲50%的加密幣市場，正在為即將出現的市場震盪做準備。

日經新聞報導，自3月中達到約73,000美元的歷來新高以來，比特幣價格持續大幅震盪，截至紐約時間17日上午價格已跌到低於61,000美元。

比特幣今年來價格持續上漲的一個背後因素，就是比特幣價格往往會在減半過後上漲。

當減半事件發生時，挖掘新幣的報酬將會減為一半，以減緩新幣流入市場的速度。

自2009年發行第一枚比特幣至今，總計已在2012、2016和2020年進行過三次減半。每次減半後的一年內，比特幣價格都會大幅上漲。

為防止價值被稀釋，比特幣每輪的發行上限被定在2,100萬枚。這一次的減半，礦商報酬將被從6.25枚比特幣減為3.125枚；最早報酬為50枚。

比特幣 紐約

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