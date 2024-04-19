Google裁員 再添一波
字母旗下Google公司17日宣布將再度裁員，另有部分職務將移至其他地點正在發展中的營運中心，為今年科技和媒體產業為縮減支出而進行的數起裁員行動，再添一波。
路透報導，根據Business Insider 17日報導，這波裁員行動將影響Google的房地產和財會部門，但並未公布預計裁減的確切人數。Google發言人表示，這波裁員並非全面性的，而且受影響的員工可於之後申請公司內部的其他職務。
除了裁員之外，有一小部分的職務將轉移至Google正在其他地區發展的營運中心，包含印度班加羅爾、墨西哥市、芝加哥、亞特蘭大和都柏林等地。
Google發言人表示，「自去年下半年起至今年以來，公司內部的一些團隊為提升效率而做了改變，也將資源用於產品最優先的需求之上」，公司也將支付遣散費，並提供轉職服務。
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