AI成長股從晶片轉向軟體！美科技業Q1財報季盯這7支股票

串流龍頭Netflix 18日將公布財報，為美國科技公司財報季揭開序幕，這一回投資人仍將關注人工智慧（AI）概念股，但焦點將從半導體轉向軟體公司。

自從2022年11月OpenAI推出AI聊天機器人ChatGPT掀起AI熱潮以來，首批受惠者主要是在這波AI淘金熱中供應鋤頭與鏟子的業者，像是晶片公司輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光（Micron），雲端服務供應商亞馬遜的AWS、微軟Azure，以及AI伺服器大廠戴爾（Dell）及美超微（Super Micro Computer）。

Wedbush分析師艾夫斯則表示，AI革命已開始進入下一成長階段，由半導體交棒給軟體公司。他預期，第1季財報對科技股漲勢「將是一大催化劑」，預估年底前有一波勁漲15%的行情可期。他估計AI相關支出占2024年資訊科技（IT）預算的比重可達8%至10%，比2023年的低於1%大幅提高。

以下是七支備受關注的科技股，尤其是快馬加鞭編寫新程式並自我改造、加入AI浪潮的軟體公司，投資人將從財報與主管發言找線索，檢視他們的AI獲利前景如何。

一、微軟：每月收費30美元的AI助理Copilot軟體是最大焦點，微軟或許不會提供太多細節，但可能發布樂觀的展望。另一焦點是Azure雲端事業，分析師預估可望成長28%。摩根士丹利預期，到2029會計年度，AI可能協助微軟每股盈餘倍增。

二、蘋果：2024年蘋果似乎諸事不順，在美國面臨司法部反托辣斯告訴，在中國大陸市場又遭遇激烈競爭。華爾街分析師預測，上季營收可能比一年前下滑4%。蘋果可能在6月開發者大會上作出一連串AI相關宣布，但即使盈餘報佳音，也不太可能扭轉該股今年來疲軟的股價走勢。

三、Meta Platform：今年來臉書母公司Meta股價大漲47%，顯示該公司運用AI改善廣告投放和臉書及Instagram內容獲投資人按讚。不過，高薪聘請AI工程師和AI硬體支出擴增，可能侵蝕利潤。

四、Alphabet：今年來股價漲12%，但Google和YouTube去年第4季表現都不如預期，投資人對Google搜尋事業是否面臨AI聊天機器人競爭的疑慮也揮之不去。但今年適逢美國大選年，對Google的廣告事業大有助益。

五、亞馬遜：根據華爾街的共識預測，亞馬遜雲端事業部門AWS上季可望成長14.9%，高於12月當季的13.2%和9月那季的12.3%，中止之前一連數季成長減速的頹勢。AI應會持續助長雲端服務需求。此外，核心線上零售業務展望也看俏，Jefferies分析師提爾說，線上銷售占全球零售銷售將近20%，全球IT支出的85%仍配置在企業資料中心，亞馬遜「成長跑道還很長」。

六、七：戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）：這兩家硬體大廠上次發布財務季報時都表示，AI伺服器需求勁增。同時，隨著愈來愈多企業採用AI，跡象顯示，有些公司已把工作負荷從雲端轉回自家資料中心，以降低執行AI的成本，並加強維護數據安全。這股趨勢顯然對硬體供應商有利。