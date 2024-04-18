韓銀：韓國對美出口額睽違21年反超中國

韓國銀行今天發布報告指出，韓國對美國出口額在今年第1季睽違21年超越對中出口額，短期來看將延續增勢，但長期來看，則有面臨美國為保護國內產業而祭出貿易制裁的風險。

韓銀今天發布「對美國出口結構變化評價與展望」報告，指出韓國對美國出口在整體出口占比中持續擴大，終於在今年第1季反超中國，主要受韓國企業為因應美國降低通膨法案（IRA）等產業政策而擴大對美投資，以及當地消費力道帶動。

報告指出，韓國在2020年以後對美國出口結構，與美國內需相關性提升，以新興產業為主的中間材占比、種類增加，消費材占比則長期維持在30%；以短期觀點，除直接向美出口商品外，透過中國、東南亞等地間接出口美國的商品也是利多因素，預期韓國對美出口增勢應會延續好一陣子。

但以中長期來看，韓國企業對美國直接投資額（FDI）增加所帶來的出口增加效果可能逐漸消失，原因在於美國產業比起進口材料，更傾向國內生產，加上當地生產費用高，韓國大企業擴大投資也很難帶動中小企業進入美國市場。

韓銀也指出，大規模對美出口順差可能引起美國對韓國的貿易制裁風險。事實上，美國過去就因對韓國貿易逆差擴大，在保護國內產業的輿論壓力下強化對韓國的貿易制裁；建議可以增加從美國進口能源及農畜產品，同時達到確保國內能源及食品價格穩定的效果。