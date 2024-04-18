通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的決策官員，在16日的演說中對何時可能降息均三緘其口，再度異口同聲表示近期通膨回落欠缺進展，貨幣政策需要在更長時間內維持限制性。這對今年大幅降息的希望再潑一盆冷水，也顯示短期內降息機會不大。

鮑爾在一場探討美國與加拿大經濟關係的論壇上表示，雖然通膨繼續朝目標回落，但進展不夠快，應該維持當前政策狀態，官員還需要更多時間，才能對降息有足夠信心。

鮑爾說：「最近的數據顯然沒給我們更大信心，反而顯示要達到這樣的信心，所需時間可能比預期更長」；「鑑於勞動力市場強勁表現和迄今在通膨方面取得的進展，比較合適的做法是讓限制性貨幣政策有更多時間發揮作用，讓數據和不斷變化的前景指引我們。」

Fed官員近來發言

鮑爾的談話反映出，在美國核心通膨率連續三個月高於預期後，他傳遞出的訊息立場出現轉變。這也顯示決策官員沒見到降息急迫性，2024年即使降息，時間也可能相對晚。鮑爾的發言未在金融市場激起太大漣漪。美股16日收盤漲跌互見，道瓊上漲0.17%，連六黑止步；標普500及那斯達克綜合指數同步收低。17日早盤紐約三大指數平盤波動。

Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家波斯揚齊克表示，「聯準會的信心一直在動搖，鮑爾只是確認並強調了市場基於經濟數據所作的預期」。

鮑爾發言後，美國公債殖利率觸及今年來新高，2年期殖利率一度突破5%，創去年11月以來最高。現在市場預期將在9月首次降息，今年內第二次降息的可能性正不斷下降。

鮑爾說：「如果通膨繼續居高不下，只要有必要，我們可維持當前限制性水準。同時，如果就業市場意外走軟，我們有很大空間可寬鬆政策。」

另外，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）同日稍早在談話中同樣沒提到降息，表示如果通膨無法如預期般放緩，Fed準備好讓緊縮政策維持更久。他說，央行目前面臨的情況是經濟強勁，把通膨壓低的進展甚微。他預期在當前利率水準下，通膨將繼續緩和下來，但持續的物價壓力讓維持高檔利率更久是合理的。