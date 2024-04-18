大摩喊裁陸港職位

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

外媒報導，摩根士丹利（簡稱大摩）本周計劃開始在亞太裁減50個投資銀行職位，其中至少80%是在香港和中國大陸。

彭博指出，大摩這波在中國的裁員規模堪稱近年之最。另外，滙豐則是於16日開始新一輪裁員，在亞洲投銀部門裁汰約十幾名銀行家。今年稍早，瑞銀和美國銀行（BofA）也在該區進行裁員。過去兩年，高盛、花旗和摩根大通也都曾在亞洲縮減員額。

彭博資訊和路透報導，消息來源說，大摩駐點在香港與中國大陸的逾40位銀行家，將在這輪裁員中失去工作。大摩在亞太地區（不含日本）的銀行家有400位，這波裁員影響大約13%。摩根士丹利不予置評。

摩根士丹利第1季財報整體而言優於預測，但亞洲地區淨營收年減12%至17.4億美元，中國是大摩在亞太第一大市場。

知情人士表示，去年底大摩將原定的裁員計畫延後，以為當時出現史上最低的分紅，會讓他們主動求去。然而後來只有少數幾人離職。基於中國市場營收持續下滑，公司因而決定執行力度更強的裁員。

摩根 香港

延伸閱讀

摩根士丹利計劃在中國大陸、香港大幅裁員

大摩傳奇釀酒師理查．派特森睽違5年抵台 帶來五感宴饗

大摩雙擘築光藝境 璀璨耀現 睽違五年！首席傳奇釀酒師Richard Paterson抵台 親揭時光之淬

大摩看緯創：第1季營收優於預期 將受惠於輝達GB 200運算板

相關新聞

通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的決策官員，在16日的演說中對何時可能降息均三緘其口，再度異口同聲表示近期通膨回落欠缺進展，...

美對陸海事、物流、造船啟動301調查

美國總統拜登十七日將要求把中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，美國貿易代表戴琪十七日宣...

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況發生恐讓市場措手不及

自2022年11月以來，美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可...

歐英6月降息預期加深

歐洲央行（ECB）總裁拉加德16日表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，ECB仍走在將於「合理的短期內」開始...

日圓貶值助攻 日本出口連四月增長

在日圓貶值和中國大陸需求提升下，日本3月出口連續第四個月增長，提供該國在內需低迷之際需要的支撐。但反觀新加坡3月出口比去...

捲入史上最大金融詐欺案 越南「動搖國本」救西貢商銀

路透引述三份銀行文件和一位知情人士提供的最新官方資訊，越南對西貢商業銀行（SCB）進行了「空前」的救援。先前，這家銀行捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。