外媒報導，摩根士丹利（簡稱大摩）本周計劃開始在亞太裁減50個投資銀行職位，其中至少80%是在香港和中國大陸。

彭博指出，大摩這波在中國的裁員規模堪稱近年之最。另外，滙豐則是於16日開始新一輪裁員，在亞洲投銀部門裁汰約十幾名銀行家。今年稍早，瑞銀和美國銀行（BofA）也在該區進行裁員。過去兩年，高盛、花旗和摩根大通也都曾在亞洲縮減員額。

彭博資訊和路透報導，消息來源說，大摩駐點在香港與中國大陸的逾40位銀行家，將在這輪裁員中失去工作。大摩在亞太地區（不含日本）的銀行家有400位，這波裁員影響大約13%。摩根士丹利不予置評。

摩根士丹利第1季財報整體而言優於預測，但亞洲地區淨營收年減12%至17.4億美元，中國是大摩在亞太第一大市場。

知情人士表示，去年底大摩將原定的裁員計畫延後，以為當時出現史上最低的分紅，會讓他們主動求去。然而後來只有少數幾人離職。基於中國市場營收持續下滑，公司因而決定執行力度更強的裁員。