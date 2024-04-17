台積電代工 以色列車用晶片大廠Moblieye新品 已接到4,600萬片訂單

以色列車用晶片大廠Mobileye 17日表示，其輔助駕駛晶片新品EyeQ6 Lite已獲得大量訂單，未來幾年將出貨4,600萬片。這款晶片運算能力比前一代高出4.5倍，並使用台積電的7奈米製程製造。

路透報導，Mobileye事業戰略和發展執行副總聶胡許坦表示，公司正將EyeQ6 Lite晶片銷往全球所有的主要市場，搭載這項科技的車輛將在今年中陸續推出。他說：「4,600萬代表的是我們目前贏得的EyeQ6 Lite訂單數量。因此，它將會成長，而且未來幾年還會繼續拓展。」

雖因簽有保密協議，Mobileye並未透露客戶名單，但該公司將福斯汽車（VW）和保時捷歸為客戶。Mobileye 17日美股早盤上漲約4%。

EyeQ6 Lite晶片是Mobileye為了具備部分駕駛輔助功能的車輛所設計的大眾市場取向商品，可執行自動巡航控制和變換車道，但無法執行更高等級的自駕功能，例如讓駕駛可雙手放開方向盤或視線不用專注在道路上。

不過，這款晶片仍可閱讀路標上的文字訊息，像是僅限平日上午的速度限制，或暗示速限降低的城市入口號誌。