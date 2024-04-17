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加速打掉重練！爆發會計醜聞來最大波裁員 東芝擬在日本砍5000人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日經新聞引述消息人士報導，東芝正考慮在日本國內裁員5,000人。路透
日經新聞引述消息人士報導，東芝正考慮在日本國內裁員5,000人。路透

知情人士表示，東芝（Toshiba）正準備在日本國內裁員5,000人，相當於日本整體員工人數的約7%，以加速組織再造。

日經新聞引述消息人士報導，東芝這波裁員的主要目標是總公司的後勤部門，將尋求員工自願退休。

東芝日本員工人數大約67,000人。若這波裁員真如計畫進行，將是該公司自2015年爆發會計醜聞來的最大一波裁員。

在被以私募基金日本產業夥伴公司為首的日本集團收購後，東芝公司目前已從東京股市下市，未來將把功能重複的部門精簡化，希望創造出以基建設施和數位科技為中心的全新成長基礎。

在東芝計劃5月宣布的中期經營計畫中，組織再造將是其改善獲利能力計畫的一大支柱。該公司最快5月開始和工會討論，決定每個部門的裁員人數。裁員規模最終有可能會比最初提案小，取決於公司和工會的討論結果。

工人 日本 東芝 裁員

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