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韓元日圓大貶 兩國財長同意採取適當行動因應

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

韓國財政部今天表示，韓日兩國對韓元、日圓近來兌美元的貶勢表達共同的「嚴重擔憂」，並同意採取「適當行動」來因應極端的波動。

法新社報導，伊朗上週末聲稱要報復以色列本月初對伊朗駐敘利亞大馬士革使館的空襲行動，對以色列發動無人機和飛彈襲擊。中東局勢不穩引發外匯市場大幅度波動。

韓元昨天盤中一度貶值至17個月低點，兌美元匯率觸及1400韓元大關。對此，首爾方面罕見發出警告說，當局正嚴密監控貨幣走勢。

日圓兌美元則是跌至34年新低，這是因為一連串高於預期的美國通貨膨脹和就業數據促使投資人重新評估美國聯邦準備理事會（Fed）降息的時間點，加上日本中央銀行繼續保持貨幣寬鬆立場。

根據韓國財政部說法，韓國財政部長崔相穆本週在美國華府舉行的20國集團（G20）會議場邊，曾與日本財務大臣鈴木俊一討論匯市問題。

韓國財政部聲明指出，兩位財政部長「對日圓和韓元近期大幅貶值表示高度擔憂」。

聲明補充說，兩人「表示打算採取適當行動，以因應過度的波動」。

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