美眾院委員會控中國 迄今仍補貼芬太尼生產出口

美國眾議院一委員會今天發表報告，提出證據指控中國政府至少早在2018年起，就用稅收優惠直接補貼非法鴉片止痛劑芬太尼及其他合成毒品生產、出口，這些措施至今仍存在。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」經過數個月調查，今天在聽證會發表報告「中共在芬太尼危機中的角色」。

報告這樣形容芬太尼對美國的危害：想像你每天一早起床，都聽到有一架滿載200人的飛機墜機，無人生還，「這種死亡規模似乎難以理解。然而，這正是我們生活中的現實。平均來說，每天有超過200名美國人死於芬太尼」。

出席聽證會的美國前司法部長巴爾（William Barr）指出，美國一年有約11萬2000人死於毒品過量，其中多數是因芬太尼，超過二次大戰最血腥那年有10萬6000名士兵陣亡的人數。如果說芬太尼氾濫是「毒品走私」問題，這樣過於委婉，實際上是「公然謀殺」，「就像隨機向人群開槍」。

巴爾說，芬太尼是一種致命毒藥，即便微量也可能致命。它通常被偽裝成處方藥，導致服用者誤以為他們在服用合法的藥。芬太尼的氾濫正對美國造成災難性的死亡和破壞。

報告指出，中國自2018年開始針對至少17種非法合成毒品提供稅收優惠，其中有14種芬太尼類似物。這些都是管制物質，有97%的生產來自中國。全球沒有任何國家將這些物質拿來做任何合法使用，很多物質也被聯合國禁止使用，包括可用來做化學武器的三-甲基吩坦尼（3-Methylfentanyl）。

中國補貼芬太尼等高致命合成鴉片毒品的生產與出口的政策，是由美國調查記者韋斯特霍夫（BenWesthoff）率先揭發。他曾在中國製造這類物質的實驗室臥底，2019年出版「芬太尼公司」（FentanylInc.，暫譯）一書。

中國問題特別委員會的報告指出，這本書出版後，中國清除網路上幾乎所有關於補貼計畫的資訊。

但委員會調查，透過分析中國政府文件、收集並分析3萬7000個中國公司在網路銷售毒品的數據資訊、透過臥底了解中國運毒公司的運作、與公、私部門專家諮商等方式，發現中國補貼芬太尼等毒品生產、出口的政策持續至今。

報告指出，調查發現一個隱密的中國政府網站，列出芬太尼及其他合成毒品出口補貼的稅收優惠，用英文輸入Fentanyl沒有任何訊息，但輸入商品代碼或輸入中文芬太尼，就會出現補貼訊息。這類物質在中國也是非法的，可以說中共「資助違法犯罪行為」，用政府補助讓美國人對毒品上癮，謀殺美國人。

此外，報告也指出，中國政府並提供贊助或獎勵給生產芬太尼前體物質的化學公司，有些化學公司由中國的監獄所擁有，有些運毒公司自稱是國營、且不用繳稅。

中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，調查結果顯示，中共想把更多芬太尼送到美國，製造社會混亂。美國2019、2020年在芬太尼氾濫最嚴重時與中國協商，中國還擴大對芬太尼生產與出口的補貼。

中國國家主席習近平去年與美國總統拜登（JoeBiden）在加州舉行高峰會，打擊毒品販運為兩人的共識之一。

但這份報告指出，中國始終沒有採取行動。每當美國執法人員將芬太尼走私的證據提供給中方，中方執法人員不僅不協助調查，竟還向走私者通風報信。

民主黨首席議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）指出，中國甚至放任賣家在網路上非法銷售芬太尼前體、及合成鴉片類藥物。中國駐美大使館去年7月承認，有必要打擊這類平台。但是，中方實際上卻沒有任何行動。

克利什納穆希並出示他的助理昨晚在網路上找到販賣合成鴉片類藥物 protonitazene 的截圖，只要20美元（約新台幣650元），就可以買到一公斤，足夠殺死17萬美國人，這樣的網站數以百計，中國完全沒有取締，令人無法接受。

克利什納穆希並諷刺，中國嚴格管制網路自由，封鎖卡通小熊維尼的圖像，只因為它看起來像習近平，封鎖「解放西藏」（Free Tibet）、「新疆種族滅絕」（Xinjiang Geonicide）等對批判中國政權的字眼，也封鎖芬太尼的中文查詢，但是用芬太尼的英文，卻很容易就找到這些非法銷售毒品的網站。

他也指出，過去幾年，美國曾要求中國起訴數百件走私芬太尼案件，中國僅僅處理過一例。2018年，美國起訴鄭富景、鄭光華，他們涉嫌將芬太尼走私到美國37個州、及25個國家，直到現在還安然在墨西哥從事毒品販賣。中國承諾要對抗芬太尼問題，實際上卻沒有任何作為。