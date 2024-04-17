Superdry 整頓計劃下市

英國知名服飾品牌極度乾燥（Superdry）16日宣布，將啟動全面的整頓計畫，並準備從倫敦證交所下市，以避免公司走上破產一途。

受到需求疲軟和資金緊俏的影響，極度乾燥近年財務狀況不佳。公司預計進行為期三年的整頓計畫，在全英國100間店面中的39間，尋求減租的可能性。該公司也計劃增資。

極度乾燥的增資計畫將由共同創辦人兼執行長鄧克頓（Julian Dunkerton）全權負責，期望可以籌措上達1,000萬英鎊（1,245萬美元）的資金。

2003年共同創辦極度乾燥的鄧克頓，目前持股26%，他上月還堅持，不會收購其餘股份。

衛報指出，極度乾燥這項重整計畫若成功，預計可透過店面減租創造金流，另可依貸款機制協議取得貸款期限展延，而公司下市也可省下上市所需的成本。

極度乾燥表示，「這些改變最好是在股市的高度關注外進行」，並說，「若重整計畫不成功，我們將進入破產管理程序」。

極度乾燥元月表示，曾考慮關閉部分店面，並進行裁員，因為去年截至10前的六個月，銷售下滑近25%。