快訊

凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

伊爾艾朗：Fed 可能再升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率居高不下而深陷困境。他並指出，美國再度升息的機率並不是零。

伊爾艾朗接受彭博電視訪問時表示，「全球各國政府對於如何因應美元普遍走強，如何因應美國利率上升，已經多少有些『凍手凍腳』。不幸的是，以往經驗證明當這兩種情況過頭時，其他國家將會遭殃」。

今年來由於美國降息的期望降低，加上美國經濟數據比對手國更強，因而使美元大幅升值。伊爾艾朗表示，其他國家無計可施的顯著例子之一，就是日圓已經貶破154，但日本當局迄未進場干預。

伊爾艾朗認為全球經濟依然堅韌，但一些財務「不平衡」的部門，例如一些區域性銀行，以及一些負債沈重到「撐不下去」的國家，在金融情勢趨緊的情況下風險最大。

他表示，「目前全球成長引擎的分布極不平均。我們將看到諸多分歧現象；不只是政策面，還包括結果」。

他並指出，聯準會（Fed）再度升息的可能性很低，但並不是0；瑞士銀行策略專家15日也表示，這是「實際存在的風險」。他說，「如果通膨嚴重惡化，Fed可能會升息。但如果當真升息，將會發生區域性銀行危機，市場也將受到種種的傷害」。

美國 風險

延伸閱讀

NBA／雷納德是奧運美國男籃第12人？美媒點名有最佳人選

台灣關係法45年 外交部：台美已成關鍵安全經濟夥伴

吳可熙國際影壇豐收 首部主演美國電影入選坎城影展

美媒：中資流入美大學院校 恐構成國安風險

相關新聞

美零售銷售震撼 牽動Fed 降息預期

美國3月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，再度降低聯準會（Fed）的降息預期，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導...

日圓跌不停 兌美元匯率下探160

美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。彭博資訊...

中東地緣衝突加劇 投資人避險活動更明顯

伊朗周末出動無人機和飛彈攻擊後，以色列軍方至今仍堅持要伊朗付出代價，戰時內閣也持續商討反制對策，儘管美國和歐盟等國家正努...

IMF上調全球經濟成長 增0.1個百分點至3.2%

國際貨幣基金（IMF）16日小幅上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服通膨居高不下...

歐盟：不限制陸太陽能板進口

一份歐盟多數國家都已簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口低價太陽能...

伊爾艾朗：Fed 可能再升息

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率居高不下而深陷困境。他並指出，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。