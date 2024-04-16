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穿泳裝上陣？Nike推奧運美國隊田徑新制服 女選手服裝私處剪裁挨轟

香港01／ 撰文：官祿倡
Nike上周在巴黎盛大舉行新品發表會。路透社
Nike上周在巴黎盛大舉行新品發表會。路透社

美媒4月15日報導，Nike在12日舉辦的新產品揭幕儀式上所展現的新款運動衫引起爭議，有前美國運動員批評其為「受父權催生的服裝」。

今次亮相的系列運動衫由Nike設計，亦是美國最新版的奧運田徑代表隊的制服，惟其女款運動衫裁剪型似泳裝而挨轟，另有英國跳遠運動員Abigail Irozuru在社交媒體表示疑惑，該隊服的設計是否徵求過女性運動員的意見。

美媒引述前美國運動員、兩屆長跑冠軍Lauren Fleshman的評論：「這不是一套田徑精英運動裝備。這是受到父權制度而催生的服裝，它不再需要讓人們關注女性運動。」

Nike在12日發聲明回應，其所有設計均根據運動員的需求完成。Nike設計總監John Hoke表示，新款設計將性能和最大透氣性放在首位。

Nike在12日舉辦的新產品揭幕儀式上所展現的新款運動衫引起爭議，有前美國運動員批評其為「受父權催生的服裝」。圖／取自X平台
Nike在12日舉辦的新產品揭幕儀式上所展現的新款運動衫引起爭議，有前美國運動員批評其為「受父權催生的服裝」。圖／取自X平台

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文章授權轉載自《香港01》

Nike 奧運 美國

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