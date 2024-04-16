穿泳裝上陣？Nike推奧運美國隊田徑新制服 女選手服裝私處剪裁挨轟
美媒4月15日報導，Nike在12日舉辦的新產品揭幕儀式上所展現的新款運動衫引起爭議，有前美國運動員批評其為「受父權催生的服裝」。
今次亮相的系列運動衫由Nike設計，亦是美國最新版的奧運田徑代表隊的制服，惟其女款運動衫裁剪型似泳裝而挨轟，另有英國跳遠運動員Abigail Irozuru在社交媒體表示疑惑，該隊服的設計是否徵求過女性運動員的意見。
美媒引述前美國運動員、兩屆長跑冠軍Lauren Fleshman的評論：「這不是一套田徑精英運動裝備。這是受到父權制度而催生的服裝，它不再需要讓人們關注女性運動。」
Nike在12日發聲明回應，其所有設計均根據運動員的需求完成。Nike設計總監John Hoke表示，新款設計將性能和最大透氣性放在首位。
延伸閱讀：
巴黎奧運2024｜Nike霹靂舞比賽專屬鞋 透過AI發展概念未來運動鞋
巴黎奧運將至 中國義烏體育類訂單大增 前2月對法出口按年增42%
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言