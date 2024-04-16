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傳微軟計劃對阿聯AI公司G42投資488億元

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

紐約時報」今天報導，微軟（Microsoft）計劃投資位在阿拉伯聯合大公國的人工智慧公司G42，金額達15億美元（約新台幣488億元）。

路透社報導，鑑於美國憂心G42與中國企業的關係，G42已經撤出在中國的投資，同時開始從其運營中移除中國硬體設備的漫長任務。

紐時報導，G42根據根據合作協議將使用微軟的雲端服務，並同意接受與美國政府詳商後所達成的安全原則。

報導中並說，G42也將能夠銷售使用強大AI晶片的微軟服務。

紐時指出，這項協議對與G42共享的人工智慧產品進行了一系列保護，包括將中國設備從公司運營中移除等。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）將成為G42董事會成員之一，紐時引述他的話說，「美國自然在意，最重要的技術是由一家值得信賴的美國公司守護」。

微軟和G42沒有立即回應路透社的置評請求。

AI 紐約時報 美國

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