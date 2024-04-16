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去年進口1000萬噸創紀錄！大陸廉價鋼鐵流入拉美 威脅工作機會

中央社／ 聖地牙哥15日綜合外電報導

隨著廉價的中國鋼鐵湧入拉丁美洲，威脅到與該行業相關的數以十萬計就業機會，拉美金屬工人呼籲提高進口關稅。

拉丁美洲鋼鐵協會（Latin American SteelAssociation）數據顯示，去年拉美從中國進口的鋼材達到創紀錄的1000萬噸，年增44%。

20年前，這個數字只有8.5萬噸。

拉丁美洲鋼鐵協會主管瓦格納（Alejandro Wagner）告訴法新社：「中國在拉丁美洲的影響力太大了。」

「沒有人反對國家之間的貿易，但必須是公平貿易。」

隨著壓力增加，智利和巴西等國家的鋼廠老闆和工人正在向政府施壓，要求提高進口關稅。

在拉丁美洲，約有140萬人從事鋼鐵業，但他們的生計日益受到威脅，因為中國鋼鐵的價格比本土生產的價格低了40%。

公平貿易 工人 智利

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