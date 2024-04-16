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巴拿馬運河水位改善 每天增至32艘船通行

中央社／ 巴拿馬市15日綜合外電報導

巴拿馬運河管理局今天表示，受乾旱影響的巴拿馬運河水位有改善的跡象，每天獲准行經的船隻數量將逐步增加，來到每天最多32艘。

連接大西洋與太平洋的巴拿馬運河（Panama Canal）是國際貨運的重要轉運點，但氣候變遷和去年的聖嬰現象（El Nino）導致水位偏低，讓官員限制使用該航道的船隻數量。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority, ACP）今天表示，他們已通知客戶將逐步增加通行的船舶數量，提高到每天允許最多32艘。1個月前，他們當時宣布的上限是27艘。

2022年時，平均每天有39艘船行經巴拿馬運河。

運河管理局局長瓦斯蓋茲（Ricaurte Vasquez）告訴法新社說：「水位的治理和管理十分有成效。」他補充道，雨季的到來，預計也會有幫助。

當局表示，到了6月中旬，通過（巴拿馬運河）最大閘門的船舶，最大吃水深度的限制，將從13.41公尺增加到13.71公尺。

擁有百年歷史的巴拿馬運河，通常處理全球約6%的海上貿易，使用儲存在兩個人工湖中的雨水。

巴拿馬運河主要是來自美國、中國、日本的客戶在使用，有個可以讓船舶升降的船閘系統。每有船隻經過巴拿馬運河，就會有2億公升的淡水排進海裡。

巴拿馬運河 氣候變遷 聖嬰現象

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