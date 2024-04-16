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Nvidia黃仁勳形容AI正讓社會更公平 關鍵在這個能力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認為，AI軟體是能讓社會更加公平的工具。

在上周於奧勒岡州立大學以黃仁勳與妻子洛莉（Lori）為名的運算研究大樓動土典禮上，黃仁勳對著台下2,000名教職員表示：「我相信AI是科技業對社會地位提升、提振過去常被甩在後面人們地位的最大貢獻。」「我們已讓競爭場域更公平」

他表示，AI幫助人們編寫程式碼的能力，以及運用自然語言下指令的能力，有望為缺乏邊寫邊寫程式碼技能的人們，創造新機會。

他說，了解C++等程式語言的人通常擁有更多機會，但「因為編寫程式困難到受惠於此、達成經濟富足的人一直都很有限」，現在有了AI工具，「你基本上能無時無刻有個協作員、一名導師，所以我認為AI提振所有被甩在後方人們地位的能力，相當超凡」。

黃仁勳表示，「我們正處於新工業革命的開端，我會這麼說的理由，是因為工業革命會產生過去不可能達成的新事物」，「在這個新世界裡，只要有電力，就能獲得大量浮點數（floating-point numbers），我們稱之為詞元（token），那些詞元基本上就是AI，所以這場工業革命規模將非常大規模地產生情報」。

他認為，但AI也有極限，因此人們學習如何思考、學習如何協調合作，正變得比以往都更重要，和AI合作「就像我給諸位一個合作夥伴一起合作解決問題沒兩樣」，「諸位還是必須了解如何協調合作、怎麼下提示詞、如何界定問題、要怎麼重新定義解決方案、如何重複嘗試、以及該怎麼改變想法」。

黃仁勳與妻子2022年捐贈5,000萬美元，在奧勒岡州立大學創設研究中心，該大學上周五（12日）舉行「黃仁勳與洛莉‧米爾‧黃協作創新園區」動土典禮，預定2026年開幕，占地15萬平方英尺（4,214.6坪），總預算為2.13億美元。

程式語言 美國 都更

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