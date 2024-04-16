彭博估日本干預門檻在157日圓 但策略師認為干預也擋不住貶勢

美元16日盤中全面挺升，使亞洲貨幣遭遇沉重賣壓，日本當局又未加強口頭干預匯市的力道，日圓兌美元匯率依然低於154日圓價位，彭博資訊認為，日本當局設定的干預門檻將是157日圓，但策略師大多認為，日本干預也擋不住日圓貶勢，日圓下個重要關卡將是160日圓大關。

在美國3月零售銷售展現經濟韌性、中東緊張情勢支撐美元的避險買盤下，美元16日盤中再度揚升。

日本財務大臣鈴木俊一16日啟程前往美國華府參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會之前警告，已準備好必要時外匯市場採取一切可用的措施，「我們正在密切關注最新發展」。

不過，他並未如日圓匯率3月逼近152關卡時所使用的最強威脅措辭：必要時將採取「大膽」行動，日圓兌美元因而維持疲軟。彭博資訊報價顯示，日圓兌美元遊走平盤，報154.32日圓兌1美元。

彭博資訊策略師預測，日圓匯價可能要貶到157日圓，財務省才會進場阻貶。這個預測是根據日本主管匯率的最高官員神田真人的過去發言、以及美元兌日圓14天與28天移動均值所編製的干預指數，結果顯示日圓14天移動均值必須達到156.84日圓、28天移動均值須觸及157.44日圓，才會進入干預危險區。

三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師上野大作指出，若當局不干預，日圓匯率最低可能貶至160.20日圓，為1990年4月以來新低，但當局可能會在日圓貶破155價位時干預。

但策略師認為，日本當局干預也無法有效阻止日圓貶勢，因為關鍵仍是日本和美國的利率差距、及央行決策前景的預期。摩根大通私人銀行部門和美國銀行都預估，日圓的下個關卡將是160大關，普徠仕（T. Rowe Price）更認為可能下探170日圓，觸及1980年代以來最低。