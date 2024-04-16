以色列政府表示，伊朗上周末發動的空襲影響有限，使交易員擺脫戰爭全面爆發的疑慮。國際原油與股票市場15日回穩。

英國金融時報（FT）報導，國際原油指標布蘭特原油6月期貨15日盤中跌破90美元關卡，挫跌1.9%至每桶88.73美元、西德州中級原油5月期貨下跌1.9%至每桶84.05美元。美股標普500指數也回升，15日早盤強漲0.8%，歐洲Stoxx 600盤中也漲0.4%。

金融市場回復平靜，意味著投資人押注這場衝突可控，伊朗攻擊完後說就此罷休，華府也力求降低緊張局勢。

伊朗上周末出動170架無人機、發射150枚飛彈空襲以色列。不過，以色列表示，這場伊朗為報復大馬士革外館遭襲所發動的攻擊，帶來的影響有限，多數飛彈皆遭到以國的鐵穹防空系統攔截。

美國有線電視新聞網（CNN）也分析，伊朗空襲前已提前警告鄰國，種種跡象說明德黑蘭的目的是降低殺傷力，既保全伊朗在中東的顏面，同時避免和以色列全面開戰。

美國總統拜登已呼籲以色列當局克制，以國總理內唐亞胡的內閣在14日會晤，但尚未決定如何回應。紐約時報分析，內唐亞胡如今面臨兩難，雖然以色列在攻擊中損失輕微，但若不採取軍事報復，會被國內的強硬派斥責危害國家，但若大舉報復，可能引發大戰，而以軍還在加薩持續作戰。

RBC資本市場公司全球商品策略主管克羅芙特說，以色列若選擇大舉報復，恐陷入冤冤相報的動盪循環，加劇這場衝突，「在這種局勢下，我們認為油市的風險不小」。她說，伊朗雖然未具備封鎖荷姆茲海峽的能力，但仍可讓2019年攻擊油輪、油管及關鍵能源基礎設施的局面重演。

能源顧問業者Rapidan總裁麥克納利說，伊朗空襲仍可能使油價叩關100美元、甚至衝破此關卡。他也表示，在通膨竄高之際，油價上漲可能衝擊拜登連任選情。