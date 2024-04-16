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打敗通膨 美零售銷售連二升

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在汽油與線上銷售兩大推手的助攻下，美國3月零售較2月增加0.7%，連續第二個月上揚且超乎市場預期，儘管成長力道不若2月強勁，但仍凸顯出強勁就業市場所帶動的消費力，並未受到通膨上升的影響，對美國第1季整體經濟表現是個好兆頭。

美國商務部15日表示，3月零售銷售額月增0.7%，增幅雖低於2月上修的0.9%，但遠高於經濟學家預測的0.3%。這項數據是根據季節調整，但未經通膨調整。在截至今年3月的過去十個月中，美國有七個月零售銷售額呈現成長。

3月零售銷售則年增4%，這些數據意味著美國消費者能跟上通膨的步伐；勞工部上周公布的3月消費者物價指數（CPI），月增0.4%、年增3.5%。

在13個零售類別中，有八個類別銷售增加，尤其是汽油與線上銷售，加油站銷售額較上月增加2.1%；但3月零售銷售的最大推手是線上銷售，比2月大增2.7%。若不計汽車相關銷售，美3月零售則月增1.1%，也遠高於市場預期的0.5%增幅。

在零售銷售數據發布後，美股上漲，公債賣壓加劇，10年期美國公債殖利率應聲突破4.6%，跳漲9個基點至4.62%，顯然中東緊張升高的疑慮已擺脫。

儘管對利率上升和對頑固通膨的疑慮加深，但具韌性的消費者支出協助維持了美國經濟的發展。由於消費者支出占美國經濟產出的近70%，因此這項零售銷售數據對於美國第1季國內生產毛額（GDP）的持續成長，無異是個好兆頭。

報告還顯示，美國進入第2季的消費者支出動能強勁。美國的勞動市場仍很火熱，今年第1季平均每月新增就業276,000個，而去年最後一季平均為212,000個。儘管薪資成長放緩，但年比仍維持在4.0%以上。

消費者 美國 通膨

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