獲得微軟支持！OpenAI亞洲首座據點 竟落腳「這國家」

對於中國大陸富裕階層而言，當今最熱門的投資策略便是到「日本買房」，尤其在大陸房地產市場降溫，及日圓持續疲軟的背景下，對於有意投資置產的大陸人而言，日本房地產相當具有吸引力。對此，大阪房地產經紀人直呼，即使為售價2億日圓（約新台幣4206萬元）的標的，他們也覺得「好便宜！」

2024-04-15 17:44