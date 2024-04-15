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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

獲得微軟支持！OpenAI亞洲首座據點 竟落腳「這國家」

中央社／ 東京15日綜合外電報導
獲得美國軟體巨擘微軟公司（Microsoft）支持的美國人工智慧（AI）公司OpenAI，今天在日本東京成立亞洲首座據點。路透
獲得美國軟體巨擘微軟公司（Microsoft）支持的美國人工智慧（AI）公司OpenAI，今天在日本東京成立亞洲首座據點。路透

獲得美國軟體巨擘微軟公司（Microsoft）支持的美國人工智慧（AI）公司OpenAI，今天在日本東京成立亞洲首座據點，並由日本亞馬遜雲端運算服務公司前社長長崎忠雄領軍。

路透社報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在影音訊息中表示：「這只是我希望與日本民眾、政府領袖、企業與研究機構建立長遠合作關係的第一步」。

OpenAI於2022年底推出聊天機器人ChatGPT後受到消費者關注，目前正在全球尋找新商機以增加營收來源。

阿特曼與營運長萊特凱普（Brad Lightcap）本月在美國與英國，向多間財星美國500強（Fortune 500）的企業高層招攬生意。

另外，阿特曼2023年與日本首相岸田文雄會面後，表示考慮在日本設立據點。OpenAI已在倫敦與都柏林設立辦公室。

日本希望善用AI與中國競爭，加速推動數位轉型並緩解日益嚴重的勞力不足問題。

OpenAI今天表示，正在推出優化日語的模型，曾擔任日本亞馬遜雲端運算服務公司（AWS Japan）社長的長崎忠雄出任OpenAI日本子公司的社長。

報導指出，OpenAI在日本的客戶包含豐田汽車，大金工業與當地政府。

儘管日本在AI科技方面發展較慢，不過日本電信業者軟銀（SoftBank）與日本電信電話公司（NTT）等企業正在投資大型語言模型（Large Language Models,LLM）。

此外，微軟本月稍早也表明未來兩年將在日本投資29億美元（約新台幣930億元），建置日本資料中心。

微軟是全球第二大雲端服務供應商，僅次於亞馬遜雲端服務平台亞馬遜網路服務（Amazon WebServices）。

OpenAI 日本

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