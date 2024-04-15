中國蔚來汽車創辦人李斌在美演講 促市場開放

中國蔚來汽車創辦人李斌13日在美國哈佛中國論壇演講，稱中國是全球最開放的汽車市場，不會針對外來品牌。儘管蔚來面臨全球企業的激烈競爭，他仍相信開放市場最終能讓產業與社會受益。

綜合德國之聲與陸媒報導，李斌13日在美國哈佛中國論壇演講表示，「中國是全球最大的汽車市場，也是全球最開放的汽車市場」。

他說，蔚來正面對來自全球企業的激烈競爭，這會讓投入更大、成功率更低，儘管如此，公司仍不期待中國會為了保護本土企業而採取封閉的政策。他說，開放最終將有利於行業和可持續發展，並使公司變得更好。

李斌表示，今年3月中國新能源汽車的滲透率超過41%，3年前還僅僅是10.6%，「開放是中國智慧電動車滲透率快速提升的重要原因之一，全世界優秀的汽車產品都可以在中國銷售，不會因為來自哪個國家而被針對」。

他舉特斯拉為例，特斯拉過去3年在中國市場銷售136.4萬輛。李斌表示，特斯拉提高電動汽車的滲透率，為中國汽車行業注入活力，這樣的開放與競爭讓消費者受益、讓產業受益、讓社會受益，「合作永遠是更好的選項」。

澎派新聞報導，李斌演講當天，美國國會參議員布朗（Sherrod Brown）敦促拜登政府採取積極大膽的行動，永久禁止中國企業與其子公司的電動車進入美國市場。

德國之聲報導，歐盟目前正對中國電動車進行反補貼調查，對象包含比亞迪、吉利汽車、上汽集團等車廠；一旦歐盟認定相關企業接受不公平補貼，可能進一步對中國電動車徵收關稅。